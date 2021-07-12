Где отдохнуть в бархатный сезон: топ-5 небанальных курортов. Фото
Лето 2021 года выдалось крайне непредсказуемым: для вакцинированных украинцев одна за другой начали открываться страны Европы, а пляжи Азовского и Черного морей начиная с июня были забиты людьми.
И пока весь туристический шквал в ближайшие месяцы направлен на украинские курорты, стоит присмотреться к нешаблонным, но заслуживающим внимания курортам Турции, Греции и других стран. OBOZREVATEL собрал самые интересные зарубежные направления для отдыха в сентябре и октябре.
1. Турция
Сентябрь: Воздух +30 градусов, вода +27
Октябрь: Воздух +24 градуса, вода +24
Раньше отдых в Турции в бархатный сезон считался элитным и дорогим развлечением, теперь же он доступен для всех.
Советуем этой осенью присмотреться к полуострову Датча, который находится примерно в часе езды от известного курорта Мармарис. Даже география узкого полуострова располагает к спокойствию и умиротворению. Отели здесь располагаются в бухте, которую окружают горы, что служит отличной защитой от прохладных осенних ветров.
Также на Датче есть уникальные пляжи:
La Guérite – турецкий филиал одноименного французского ресторана и открытый пирс в дальнем конце залива.
Manos – почти как на лучших греческих курортах: белый песок и эгейская кухня, вдохновленная таверной острова Сими.
"Пляж Тишины" – находится среди зеленого оазиса. Вход с детьми до 12 лет запрещен, поэтому детских криков здесь не будет.
2. Испания
Сентябрь: Воздух +32 градуса, вода +28
Октябрь: Воздух +30 градусов, вода +26
Испания открыла свои границы для украинцев, которые вакцинированы Pfizer, AstraZeneca, CoviShield и CoronaVac. Поэтому если у вас есть возможность полететь в Испанию в сентябре или октябре, то выбирайте для отдыха в бархатный сезон провинцию Аликанте. Там температура воды и воздуха прекрасно подходит для пляжного отдыха.
Также следует рассмотреть такие испанские курорты, как Бенидорм, Кальпе, Торревьеху или Гвардемар. Можно также понежиться на солнышке на Коста-Дорада, Коста-Брава и Коста де Валенсия.
Так, осенью в Испании потоки туристов значительно уменьшаются, поэтому пляжный отдых легко будет совместить с осмотром достопримечательностей. Также бархатный сезон – лучшее время для путешествия в Барселону.
3. Греция
Сентябрь: Воздух +27-29 градусов, вода +25
Октябрь: Воздух +23-26 градусов, вода +24
Греция значительно снижает цены к концу купательного сезона, что привлекает туристов со всего мира. Кроме того, в осенние месяцы Греция предстает истинным раем с теплым чистейшим морем, комфортным не жарким климатом и неизменно хорошим сервисом отелей.
На южных островах Родос и Крит можно купаться вплоть до ноября, на других же курортах сезон заканчивается в середине октября.
В сентябре стоит поехать отдыхать на пляжи Афинской Ривьеры, которая в летнее время довольно жаркая для украинских туристов. Афинская Ривьера расположилась на побережье Эгейского моря и находятся в получасе езды от центра города, где всегда есть, чем заняться в прохладные вечера.
4. Кипр
Сентябрь: Воздух +24-26 градусов, вода +20-22
Октябрь: Воздух +20-22 градусов, вода +20-22
Бархатный сезон на Кипре радует туристов невиданными фруктами и плодами и летней погодой. Дождей в это время на Кипре еще практически нет. Наиболее популярными для туристов остаются Ларнака, Протарас, Кирения.
Для более уединенного и комфортного отдыха подойдет Лимассол. Этот курорт славится своими черными пляжами, развитой инфраструктурой и большим количеством достопримечательностей в округе: Пафосом, горным массивом Троодос и православными святынями.
5. Мадейра (Португалия)
Сентябрь: Воздух +25 градусов, вода +24
Октябрь: Воздух +23 градуса, вода +23
В список открытых стран для вакцинированных украинцев (в том числе, вакциной CoronaVac), попал и португальский остров Мадейра, прогретый теплым Гольфстримом. Мягкий климат привлекает туристов круглый год, а вот идеальными месяцами для пляжного отдыха будут именно сентябрь и октябрь из-за комфортных температур воздуха и воды.
Любителям песчаных пляжей стоит отправиться в городок Кальета или на пароме на соседний остров Порту Санту, который является частью португальского архипелага.
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