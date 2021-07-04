Вместо моря: лучшие места для отдыха в Украине этим летом. Фото

Свой отпуск необязательно посвящать поездке к морю. Незабываемо провести лето можно и гуляя среди минеральных бассейнов города Хмельник в Винницкой области, купаясь в Шацких озерах на Волыни или исследуя Карпаты с удивительными горными реками и уникальными водопадами.

Также в Украине есть множество рек, каньонов и горячих минеральных источников. Увы, мало кто из украинцев знает об этих удивительных местах, подходящих для интересного и необычного отдыха с семьей. OBOZREVATEL собрал самые красивые и большие озера Украины, которые как нельзя лучше подойдут для летнего отдыха.

1. Минеральные бассейны, Винницкая область

Город Хмельник славится своими радоновыми минеральными водами и лечебными грязями. Сюда едут со всех уголков страны, чтобы подлечить нервную систему, болезни женской репродуктивной системы, а также заболевания крови и органов движения.

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Кроме того, большинство санаториев курорта разместились на берегах реки Южный Буг, где можно неплохо отдохнуть и поплавать. На обширной территории есть парки для неспешных прогулок, также можно отправиться на экскурсию к древней крепости XVI века, дворцу графа Ксидо и венецианскому мосту.

2. Водопад у грота Пустынника, Тернопольская область

Село Нырков привлекает туристов живописными реками Днестр и Джурин. Русло второй пролегает через урочище "Пустыня". На его возвышении можно найти несколько источников с целебной водой. Самое интересное, что вода из этих источников стекает по скале, образуя водопад Девичьи Слезы – крупнейший водопад равнинной Украины. С его вершины можно увидеть невероятно красивый вид на долину реки.

Также в горах недалеко от села есть пещеры, одна из которых называется "Грот Пустынника". Внутри ее высечена фигурка Святого Онуфрия и есть углубление для свечи.

Но главной визиткой поселка Нырков являются остатки древнего Червоногородского замка и костела вознесения Девы Марии.

3. Речной бассейн и самый большой Рыбный рынок, Хмельницкая область

В Хмельницкой области есть город Летичев, который славится своим огромным Рыбным рынком, живописными окрестностями и большим речным бассейном Южного Буга и реки Волк.

При этом рыбный рынок в городке – один из крупнейших и популярнейших в Украине. Кроме того, здесь есть уцелевшая часть старинного замка – Летичевская башня с пятиметровой статуей повстанца Устима Кармелюка, который был заточен в местной тюрьме, а также древний храмовый комплекс Санктуарий Летичевской Богоматери.

4. 30 Шацких озер, Волынская область

Озера образуют Шацкий национальный природный парк, куда стекаются туристы со всей страны. Самые популярные поселки для отдыха здесь – это Шацк и Свитязь, поскольку именно они могут предложить отдых на любой вкус: в большом коттедже с собственной кухней, частном доме или пансионате.

Озеро Свитязь считается самым глубоким в Украине. Ширина его пляжей от 5 до 60 метров. На нем даже есть островок под названием Остров влюбленных.

Несмотря на глубину в 60 метров, вода в нем отлично прогревается в летнее время, поэтому можно купаться без опаски заболеть.

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5. Озеро Несамовитое, Ивано-Франковская область

Несамовитое – одно из самых высоких озер в украинской части Карпат. Оно расположено на высоте 1750 м над уровнем моря и входит в состав Карпатского национального парка. Оно не такое глубокое, как Свитязь, однако большое – его длина достигает 88 метров.

Интересно отметить, что в Несамовитом совершенно не водится рыба, однако, есть жабы, раки и тритоны.

Согласно народному поверью, если в озеро бросить камень или искупаться в нем – обязательно пойдет дождь. Проверить это можно лично, просто приехав сюда на отдых.

6. Букский каньон, Черкасская область

Этот живописный гранитный каньон в Украине называют Маленькой Швейцарией за его красоту. Каньон здесь образовался еще 2 миллиарда лет назад, в протерозойскую эру. Между высоких скал (их высота достигает 30 метров) протекает река Горный Тикич, а ее воды низвергаются с гранитных скал, образуя удивительный водопад.

Именно здесь в 20 веке построили одну из первых в Украине гидроэлектростанций.

Кроме того, Буцкий каньон также называют "Украинский стоунхендж" из-за древних остатков огромных гранитных глыб, сложенных таким образом, что они напоминают английский кромлех. Считается, что их сложили так люди еще до создания техники, которая могла бы перенести такие тяжести.

7. Коробовы хутора, Харьковская область

Северский Донец – самая крупная и самая живописная река восточной Украины. На берегах Донца размещается множество разнообразных баз отдыха, туристических и велосипедных маршрутов.

Но самые красивые виды на реку можно увидеть в районе Коробовых хуторов. Также там есть Казачья гора высотой 60 метров, с которой открывается невероятный вид на долину реки и ее левобережье.

Сами же Коробовы хутора – излюбленное место отдыха для многих туристов, где можно вдыхать чистый воздух, порыбачить с берега, понтона или лодки, покупаться в чистой реке, взять катамаран для водной прогулки.

Здесь находится также национальный парк "Гомольшанские леса", на территории которого расположены десятки археологических памятников.

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