Отдых в Лазурном на Черном море разочаровал туриста: море холодное, а людей много. Видео

Поселок Лазурное в Херсонской области – популярное и уютное место для отпуска на Черном море. Однако туристы жалуются, что вода для купания очень холодная, а на пляжах отдыхают сотни людей.

В Лазурное приезжают в основном семьями с детьми, ведь здесь комфортные отели, нет шумных вечеринок на набережной и много детских развлечений. OBOZREVATEL собрал видео и фото с украинского курорта, где блоггеры показали условия отдыха (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Вода для купания в Черном море очень холодная +19 градусов. Чтобы выйти на пляж в пасмурную погоду, туристы надевают спортивные костюмы и куртки.

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В море купаются единицы отдыхающих, поскольку низкая температура воды и сильный ветер. Туристам в Лазурном мешают насекомые – божьи коровки. Многие удивлены, что эти безобидные животные могут очень больно укусить.

На берегу Черного моря широкий песчаный пляж, где можно арендовать шезлонг и зонт за 45 грн. Также продают различные вкусности: качан кукурузы – 25 грн, креветки – 75 грн за поллитровую банку, крабы стоят от 25 грн за штуку.

Несколько дней подряд в Лазурном облачно и идет кратковременный дождь. Местные подчеркивают, что не помнят такого холода, эта погода характерна для середины мая. Медуз в июле на берегу не много, однако вся прибрежная зона покрыта зелеными водорослями.

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