Самые красивые пляжи Черногории, которые могут заменить Таиланд, Гавайи и Доминикану. Фото

Многие туристы стекаются в Черногорию, чтобы своими глазами увидеть красоты престижных курортов и известнейших пляжей Свети-Стефан, Будвы, Бечичи и Velika plaza.

Но немногие копают глубже, чтобы узнать о менее популярных местах на побережье Адриатики, где не будет толп людей и мутной воды. Здесь можно насладиться раем с бескрайним морем и длинной пляжной полосой, уходящей под самые горы. OBOZREVATEL решил узнать, где искать самые красивые пляжи в Черногории, которые утрут нос раскрученным Мальдивам и другим дорогостоящим курортам планеты.

1. Яз (Jaz)

Как добраться: Проще всего на авто: поехать по шоссе в направлении Тивата, а затем, примерно в 2,5 км от Будвы повернуть налево. Пляж Яз будет сразу за холмом. Также добраться можно из Будвы на такси (выйдет порядка 6€) или на автобусе за 1,5€.

Стоимость: Вход бесплатный. Аренда комплекта "два лежака и зонт" выйдет от 10 до 30 евро.

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Пляж под названием Яз вошел в историю в 2007 году, когда известная рок-группа Rolling Stones провела здесь свой концерт. Этот пляж из гальки и песка до сих пор сохраняет атмосферу неразвитого курортного места, хотя здесь отдыхает довольно много местных и иностранцев.

Следует знать, что Яз делится на две части: большая часть – для всех отдыхающих, а меньшая – для нудистов. Как следствие, Яз с его развитой инфраструктурой стал одним из самых популярных нудистских пляжей Черногории.

2. Гавайи (Hawaii)

Как добраться: на авто или автобусе добраться до острова Святого Николы невозможно, поэтому нужно дождаться рейсового катера на городском пляже Будвы. Купить билет можно прямо около главного пирса в Будве за 3 евро (стоимость в обе стороны).

Стоимость: Пляж бесплатный. Аренда пляжного оборудования (2 зонта и шезлонг) – 10-15 евро.

Пляж Гавайи представляет собой галечную косу вокруг утеса острова Святого Николы. Также это – единственный пляж Черногории, находящийся не на материке. Здесь вода такого же бирюзового цвета, как на популярном американском курорте. На небольшом островке даже построили ресторан, бары, туалеты и душ, чтобы можно было провести здесь как можно больше времени.

Кроме того, это одно из немногих мест в Черногории, где возможно увидеть закат солнца за морскую линию горизонта.

3. Копакабана (Copacabana)

Как добраться: легче всего на арендованном автомобиле из Будвы. Дорога займет полтора часа. Также можно с автобусной станции на автобусе доехать до Ульциня и там сесть на развозку до Копакабаны. Второй вариант займет более двух с половиной часов.

Стоимость: Вход бесплатный. Прайс на аренду двух лежаков и зонта – около 8 евро.

Черногорский пляж Копакабана получил свое название в честь знаменитой португальской набережной в Рио-де-Жанейро.

Так, Копакабана – самый удаленный из всех пляжей Черногории и самый лучший в регионе Ульцинь. Его ширина достигает 100 метров, а длина – около одного километра.

Это песчаный пляж вулканического происхождения. Песок здесь серого цвета и очень мелкий, из-за чего вода у берега может быть немного мутной в штормовые дни. Гигантские размеры пляжа позволяют отдыхать вдали от других людей и делать невероятные пейзажные фото.

Также стоит отметить, что в Копакабане есть вся нужная пляжная инфраструктура: лежаки, пляжные шале, зонты, душевые, туалеты и раздевалки.

4. Плави Хоризонти (Plavi Horizonti)

Как добраться: следует ехать из Тивата до бухты Пржно, что находится в районе Тиватской ривьеры. Путь на машине займет всего около 20 минут.

Стоимость: Аренда комплекта зонт и два лежака – 15 евро. Въезд на машине платный до 18:00 – 3 евро.

Плави Хоризонти – это пляж с мелким белоснежным песком, который скорее напоминает пляжи Таиланда или Доминиканской Республики. Здесь также идеальный пологий песчаный заход в воду. В переводе название пляжа означает "Голубые горизонты", поскольку вода здесь всегда чистая и голубая. Так, каждый год Плави Хоризонти неизменно получает Голубой флаг.

Длина пляжа – 350 метров. Вдоль раскинулись оливковые рощи и сосновый бор. Стоит отметить, что море здесь практически всегда тихое, без волн и течений.

5. Булярица (Buljarica)

Как добраться: этот пляж расположился в 2 км к югу от Петроваца, почти посередине между Будвой и Баром. Можно дойти от поселка пешком или добраться на автомобиле или такси из Будвы.

Стоимость: вход бесплатный. Шезлонги и зонты сдаются в аренду от 4,5 до 7 евро за комплект – зонт и два лежака.

До недавнего времени Булярица был огромным диким пляжем без инфраструктуры протяженностью более 2,5 км. Он отдален от других центров туризма, что и стало главной его отличительной чертой. С недавнего времени здесь настроили много ресторанов, кафе, гостиниц и отелей, сделали кемпинг для автопутешественников.

Но несмотря на это, Булярица все еще остается местом безмятежного спокойствия и уединения. Все отдыхавшие здесь отмечают невероятно красивую природу вокруг пляжа: сосновый бор, листовой лес и горные живописные тропы.

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