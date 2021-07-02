Где смогут отдохнуть вакцинированные украинцы без сдачи ПЦР: список стран. Инфографика

Европейские страны полтора года держали свои границы закрытыми для туристов. Италия, Испания, Франция – все самые любимые места для путешествий это время оставались только мечтой.

Однако, с введением в нашей стране COVID-сертификатов украинцы снова смогут летать по всей Европе без ограничений и тестов. OBOZREVATEL узнал, для поездок в какие страны подходят вакцины, которые делают в Украине (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Германия

С 25 июня 2021 года Германия ослабила ограничения на въезд из Украины тем, кто сделал две прививки от коронавируса. Однако, право на въезд по безвизу получат только те украинцы, которые привились Pfizer или AstraZeneca производства Швеции (торговая марка Vaxzevria). При этом, должно пройти не менее 14 дней со дня прививки второй дозой.

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Въезд в Германию тем, кто привился CoronaVac, пока закрыт.

Ирландия

С 19 июля для вакцинированных украинских туристов откроется Ирландия. Въезд будет разрешен только при наличии справки о пройденной полной вакцинации или же отрицательного ПЦР-теста (сделанного не ранее, чем за 72 часа).

Испания

С 7 июня 2021 года открыла свои границы для украинцев и Испания. Как и в случае с Германией, туристы должны быть привиты одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам, или получивших разрешение на экстренное применение от ВОЗ. К этому списку относятся только вакцины: Pfizer, AstraZeneca, CoviShield, CoronaVac.

Франция

Увидеть Эйфелеву башню и похрустеть свежими круассанами в Париже разрешили с 9 июня тем, кто уже сделал две прививки от COVID-19. Однако, список разрешенных вакцин во Франции несколько короче, чем испанский. Так, пересечь границу не смогут те, кто сделал вакцину CoviShield или CoronaVac.

Кипр

Кипр принимает туристов из Украины и с сертификатом о вакцинации, и просто с негативным ПЦР-тестом. Если ситуация с коронавирусом в стране ухудшится, то пускать будут лишь туристов с COVID-сертификатом. При этом, власти Кипра все еще не одобрили вакцину CoronaVac.

Венгрия и Молдова

Украина достигла с Венгрией и Молдовой соглашения о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса. Поэтому с середины июня украинцы могут свободно путешествовать в Венгрию и Молдову с нашим сертификатом вакцинации (в том числе, и с прививками вакциной CoronaVac) и без обязательного прохождения карантина.

Нидерланды и Австрия

Нидерланды и Австрия открыли границы для вакцинированных туристов из ЕС, а также из стран, не входящих в Евросоюз. Там признали все вакцины, которыми прививают людей в Украине.

Также вакцинированным можно полететь в Турцию, Египет, Болгарию, Грузию, Сербию, Боснию и Герцеговину, США, ОАЭ и другие страны.

Важно отметить, въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, а покупка билета на рейс не дает разрешения на пересечение границы. Полететь в Европу можно лишь имея при себе документы, подтверждающие обучение в образовательном заведении за границей или место работы.

Министерство здравоохранения Украины запустило международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, которые можно использовать для пересечения границы. Их могут получить по желанию те, кого привили двумя дозами вакцины от коронавируса.

Международное свидетельство можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины в центре вакцинации или обратиться к семейному врачу.

Документ нужно будет заверить официальным штампом медучреждения, подписью врача, а также личной подписью (или своего уполномоченного представителя).

Срок действия ковид-сертификата – полгода с возможностью продления.

В МОЗ отметили, что эти свидетельства не стоит путать с ковид-паспортами, которые только находятся в стадии разработки и тестирования.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинских туристов пускают в Египет с негативным результатом ПЦР-теста, сделанным не более чем за 72 часа до поездки или с сертификатом вакцинации с qr-кодом. Сертификат без такого кода принимать не будут.

Также сообщалось, что ряд вакцин, одобренных ВОЗ, в частности, CoviShield и CoronaVac, не признаны Евросоюзом по причине "фармакологической войны".