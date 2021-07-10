Отдых на курортах Одессы: самые популярные направления и актуальные цены. Инфографика

Сезон летних отпусков в самом разгаре, а это значить, что большинство украинцев сейчас планируют, куда же отправиться отдыхать в этом году. Несмотря на пандемию коронавируса, многие все же едут за впечатлениями за границу, но есть и те, кто предпочитает проводить отпуск на курортах Украины.

Самые популярные места среди туристов летом – те, которые находятся возле моря. Так, в 2021 году большим спросом среди украинцев пользуется Одесская область, а именно: Затока, Каролино-Бугаз, Черноморец, Грибовка, Лебедевка и другие.

О том, куда лучше поехать отдыхать летом на Одесщине и в какую сумму обойдется жилье и питание на курортах, в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL рассказал создатель агентства по туризму Александр Зинченко. Об интересных местах и достопримечательностях Одесской области сообщила украинская туристическая компания, которая занимается групповыми и индивидуальными турами. А риелтор Марина Балабан объяснила, сколько стоит аренда жилья летом и как изменилась тенденция стоимости квартир в сравнении с прошлым годом в Одессе и ее окраинах.

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Так, по словам риелтора, цены на аренду жилья в Одессе и на окраинах города за год возросли на 15-20%.

"Если брать квартиры посуточно, то цена стартует от 600-700 грн на окраинах и 1200 грн в самой Одессе, где-то ближе к морю. Если арендовать квартиры долгосрочно, то студии (небольшие) обойдутся от 5 тысяч грн на окраинах за месяц, 1-комнатные в среднем от 7-8 тысяч грн", – рассказала специалист.

Курорты Одессы для отдыха летом 2021

Затока

Курорт находится на косе, разделяющей Черное море и Днестровский лиман. Затока состоит из трех районов: Центральный, Солнечный, Лиманский. Большинство отелей и баз отдыха предоставляют отдыхающим бассейны и собственные пляжи. Большую известность этому курорту принесли песчаные пляжи, достигающие ширины до 160 метров и длины более 17 км.

Цена за жилье в сутки: от 300 грн с человека (размещение в частном секторе, с общим санузлом), отели – от 500 грн с человека.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 300 грн с человека.

Цена за неделю пребывания на курорте: бюджетный вариант от 4 тысяч грн с человека (без развлечений и проезда). Полная стоимость отдыха – от 7 тысяч (с проездом и развлечениями).

Каролино-Бугаз

Курорт также расположен возле Днестровского лимана. Пляжи в Каролино-Бугазе широкие, просторные, песчаные. Из-за того, что на этом курорте туристов не так много, как в Затоке, вода в море значительно чище. Здесь большое количество пансионатов, баз отдыха и частных секторов. Курорт идеально подходит для отдыха с детьми и семьями.

Цена за жилье в сутки: от 250 грн с человека (частный сектор), отели – 500 грн с человека.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 200 грн с человека.

Цена за неделю пребывания на курорте: бюджетный вариант от 3 500 грн с человека (без развлечений и проезда). В общем отдых с проездом и развлечениями стартует от 6500 с человека.

Грибовка

Курорт расположен в 30 км от Одессы и в 15 км от Черноморска. Здесь расположено много баз отдыха и пансионатов, а также комфортабельных отелей прямо у моря с выходом на пляжи. В Грибовке также можно снять домик на берегу Черного моря.

Цена за жилье в сутки: от 350 грн с человека (без удобств), отели – 600 грн с человека, базы отдыха от 400 грн. Проживание детей до 5 лет на базах отдыха – бесплатное.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 300 грн с человека.

Цена за неделю пребывания на курорте: самый бюджетный вариант от 4 550 грн с человека (без развлечений и проезда). В общем за отдых с одного человека выйдет от 7 тысяч грн.

Черноморск

Этот курортный городок известен многим украинцам, как морской порт. Черноморск подойдет тем, кто не желает уходить от цивилизации, но хочет отдохнуть у моря. Несмотря на морской порт, все пляжи этого курорта отвечают необходимым критериям качества и европейским нормам благоустройства и сервиса.

Цена за жилье в сутки: от 300 грн с человека (хостел), отели – 570 грн с человека.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 300 грн с человека.

Цена за неделю пребывания на курорте: самый бюджетный вариант от 4 200 грн с человека (без развлечений и проезда). С проездом и развлечениями отдых на курорте начинается от 7 тысяч грн.

Приморское

Этот курорт находится между поселком Сергеевка и селом Курортное Белгород-Днестровского района. Отпуск в Приморском подойдет тем, кто хочет отдохнуть от больших населенных пунктов и псделать это по демократичным ценам. Недалеко от курорта находится озеро Сасык, известное своими лечебными грязями.

Цена за жилье в сутки: от 100 грн с человека (без удобств), база отдыха – 500 грн с человека.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 250 грн с человека

Цена за неделю пребывания на курорте: минимальная стоимость отдыха без проезда и развлечений начинается от 2500 грн с человека. С проездом и развлечениями – от 5 тысяч грн.

Лебедевка

Море здесь очень чистое и неглубокое – идеально подойдет для отдыха с маленькими детьми. С высоких крутых берегов курорта можно наблюдать за стаями дельфинов, пеликанов, лебедей и чаек. Лебедевка славиться также своим соленым лиманом Бурнас.

Цена за жилье в сутки: от 150 грн с человека (без удобств, только кровать и холодильник), мини-отели от 450 грн.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 250 грн с человека

Цена за неделю пребывания на курорте: отдых среднего класса – 4200 грн с человека. С проездом и развлечениями ценник начинается от 6 тысяч грн с человека.

Катранка

Этот курорт расположился возле двух озер: Сасык и Джантшейское. Особенность Катранки в том, что через озеро на море нужно добираться по мостикам. Пляж расположился на морской косе, длина которой более 50 километров. Помимо морского курорта тут также есть соленоводный лиман Шаганы с лечебной грязью.

Цена за жилье в сутки: от 100 грн с человека (без удобств), мини-отели от 300грн.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 200 грн с человека

Цена за неделю пребывания на курорте: за одного человека без проезда и развлечений – от 2100 грн. Ценник с проездом и развлечениями стартует от 5 тысяч грн с человека.

Рассейка

Курорт под Одесской областью окружен с трех сторон водоемами: с одной стороны раскинулось озеро Малый Сасык, со второй – озеро Джантшейское, с третьей – лиман Шаганы. Кроме морского курорта, тут также есть соленый лиман с лечебной грязью. На территории Рассейки расположено более 50 баз отдыха.

Цена за жилье в сутки: от 100 грн с человека (без удобств), мини-отели от 300грн.

Цена за 3-разовое питание в сутки: от 200 грн с человека

Цена за неделю пребывания на курорте: от 2100 грн с человека без развлечений и проезда. Полная стоимость отдыха стартует от 5 тысяч с человека.

Что посмотреть в Одесской области: известные достопримечательности

По словам украинской туристической компании, в Одесской области очень много интересных мест для туристов. Одно из них – Белгород-Днестровская крепость (стоимость входа 80 гривен с человека). А во время посещения крепости с экскурсией можно даже пройти рыцарский квест.

Для тех, кто любит вино и сыры, рекомендуется посетить Шабо – Европейская сыроварня (фуршетный вариант/вариант в сочетании с вином). Цена на экскурсию стартует от 300 гривен с человека. Также на территории можно покормить здешних животных.

Для ценителей вина рекомендуется заглянуть в Центр культуры вина Шабо. Цена от 400 гривен (продолжительность экскурсии до 2 часов). Отведать вкусный обед можно в Шабском дворике. Средний ценник – от 500 гривен.

Увидеть настоящую украинскую Венецию можно в уникальном городке на воде, который расположен на островах в гирле Дуная, в 18 км от Черного моря – Вилково.

Для любителей архитектуры рекомендуется сделать визит в бывшую усадьбу дворян Курисов в селе Курисово Лиманского района Одесской области. Это одно из первых в Украине зданиий архитектуры романтизма.

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