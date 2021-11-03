Туристам на заметку: какие блюда лучше не есть в отелях Египта, Турции и Кипра

Первое, на что обращают внимание туристы, собираясь в отпуск, – поиск жилья. Да, это важная составляющая долгожданного незабываемого отдыха, однако не менее приоритетным должно быть изучение качества пищи в той или иной стране. Так вы улучшите осведомленность в лучших национальных кухнях мира и заранее позаботитесь о собственном здоровье.

Узнайте в материале OBOZREVATEL, какой еды следует избегать во время отдыха на морских курортах.

Отравление путешественников в Египте – уже классика. Такие истории случаются довольно часто. К примеру, всего несколько дней назад в отеле AMC Royal Hotel (Хургада) массово отравились туристы, среди них – более 15 украинцев.

Вот что необходимо знать, чтобы обезопасить себя:

Избегайте растительной пищи. В египетских почвах, где выращиваются пищевые продукты, есть множество пестицидов, нитратов и фосфатов. Это делается для того, чтобы улучшить их плодородие. В результате овощи в курортной стране без ярко выраженных вкусов, совсем не сочные и имеют минимальное количество витаминов.

Запоминайте, что едите в заведениях питания. Египтяне – за безотходное производство. Если что-то осталось с ужина – это будут подавать на завтрак, с завтрака – на обед. И так далее. Из одного продукта готовят разные блюда. Например, жареную курятину тушат с овощами или делают с ней картофельную запеканку.

Видео дня

За "шведским столом" туристы часто "лакомятся" вчерашними или позавчерашними блюдами. Поэтому запоминайте не просто еду, а даже ингредиенты .

Украшения для еды – знак, что следует от нее отказаться. Если вы видите сверху на блюде морковные "цветы", "улитки" из огурцов или фрукты, то вспомните о том, что так дают вторую жизнь испорченной продукции.

Соки и вода. Не следует пить воду из-под крана. Лучше приобрести бутилированную воду и использовать ее для умывания, чистки зубов и промывки зубной щетки. Также в Египте не стоит пить так называемые свежевыжатые соки. Спойлер – нет, они не свежие.

В этой стране большой спрос имеют гостиницы, работающие по системе "all inclusive". Это удобно, ведь можно отдыхать и не волноваться по поводу трапезы на завтрак, обед и ужин. Но еще лучше, если эти вкусности будут полезны, а не только привлекательны.

На что стоит обратить внимание, отдыхая в Турции:

Скорее всего, из мясной нарезки, колбас и яиц, оставшихся после ужина, повар сделает салат. Как и в случае с Египтом, запоминайте, какие продукты у вас на столе за каждым приемом пищи .

Здесь довольно часто оставшееся после обеда мясо промывают и заливают другим соусом. Морепродуктам дают "второй шанс" тоже с помощью соуса или же их добавляют в салат. Поэтому советуем на момент отпуска отказаться от "наслаждения" такими блюдами. Конечно, если не хотите рисковать. Или же обращайте внимание, было ли мясо на предыдущем застолье.

Не заказывайте супы-пюре. В них нередко добавляют остатки мяса, жареную муку и немного молока. Это не только риск отравления, но и неудачный вариант еды для вашей фигуры.

Альтернатива десертам. Вместо десертов, которые часто обновляются с помощью кондитерских "декораций", выберите более полезные варианты сладостей. К примеру, сухофрукты.

Избегайте напитков с кубиками льда. Везде и всегда. Чаще всего для кубиков берется вода из-под крана, которую категорически нельзя пить. А напитки производятся по порошковым технологиям. Лучше выбирать свежеприготовленный чай.

На Кипре еда преимущественно тяжелая для пищеварения, что не очень понравится вашей фигуре. Здесь большое количество калорий содержат кебабы, соусы дзадзики и картофель.

В среднем туристы могут на недельном отдыхе набрать от 1,5 кг. Так что стоит не обольщаться на широкий ассортимент блюд на "шведском столе". А самая "страшная" кулинарная традиция киприотов – мезе: комплексный обед, состоящий из нескольких десятков блюд – от калорийных салатов до десертов с большим количеством сахара.

Ранее OBOZREVATEL писал: