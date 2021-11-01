'Детей увозили в бессознательном состоянии': всплыли новые подробности массового отравления украинцев в Египта. Эксклюзив

По новой информации, среди отравившихся в отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде оказалось более 15 украинцев. По словам туристов, туроператор JoinUp до последнего скрывал информацию о пострадавших туристах из Украины.

Туристка Татьяна Копач, которая оказалась в числе пострадавших, рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL подробности происходящего в отеле AMC Royal Hotel.

По словам Татьяны, определить, после какого именно приема пищи произошло отравление, довольно сложно. Потому что в первый день отдыха, 29 октября, все было хорошо.

Первые звоночки о неладном появились 30 числа, когда Татьяна с мужем отправились в кайт-школу. Местные спортсмены рассказали, что в их в отеле что-то происходит, и многие жалуются на отравление.

Видео дня

Позже Копач специально подошла к ресепшен узнать в чем дело. Администратор отеля заверил ее, что все в порядке, проблем нет и пожелали хорошего отдыха.

"И через полчаса началась вереница машин скорой помощи. Забирали детей и пару взрослых в тяжелом состоянии", – продолжила рассказывать туристка.

Она говорит, что ей с мужем стало плохо в ночь с 30 на 31-е октября.

"Сначала стало плохо мужу, у него поднялась температура практически до 40. Мне стало плохо под утро. Акцентировать на то, от чего стало плохо – сложно, потому что мы два дня уже ели и пили", – отметила Татьяна.

Важно добавить, что еще в первый день отдыха украинцы обратили внимание на грязные тарелки. По словам отдыхающих, тарелки на ощупь были жирноватые и невымытые. А после приезда полиции и скорой, тарелки начали блестеть.

"15 украинцев оказалось в нашем отеле. Все сказали, что перенесли эти симптомы. Я собрала их паспорта и отправила нашему консулу. Мы обратились напрямую к врачу, потому что не смогли дозвониться в страховую через Join UP. Они не отвечали", – рассказывает пострадавшая.

Египетский врач даже не записывал имена и фамилии отравившихся, просто выписывал какие-то лекарства. Только немногим давали лекарства бесплатно, остальных, независимо от состояния, отправили в аптеку с рецептом.

"Лекарства, которые мы купили за свои деньги в аптеке, нам особо не помогли. Я не преувеличиваю, не нагнетаю. За день приема лекарств при отравлении должно становиться хоть немножечко легче, но не стало. Скорую никому не вызвали", – жалуется Копач.

Она добавила, что их спасли другие туристы из Украины, которые прилетали на следующий день и должны были заселиться в этот же AMC Royal Hotel.

"Слава богу, летели ребята из Украины, которые тоже должны были селиться в нашей гостинице, но их сразу переселили в другую, даже не завозя, и они нам привезли лекарства от пищевого отравления. И вот только приняв их, нам стало становиться немножечко легче", – объяснила украинка.

"Людей грузили в автобус, чтобы перевезти в другую гостиницу, а одного из них начинает рвать. Он был совсем в плохом состоянии, ему нужно было скорую вызвать. Я не понимаю, как это все делалось. Мы, может, подхватили какую-то заразу и можем быть заразными, а нас взяли и перевезли просто в отель, заполненный людьми. Никакого карантина. Даже не подождали, пока у нас симптомы закончатся, когда мы перестанем рвать", – отмечает Татьяна.

По официальной информации, было госпитализировано 49 человек. Но по словам украинцев, находящихся там, очередь к врачу была беспрерывная, начиная с 4 часов утра и заканчивая 9-ю часами вечера.

"Шли дети, шли взрослые, и всем было плохо. Некоторых шатало, некоторые теряли сознание. Там реально кошмар происходил. Они боялись огласки, из-за этого не вызывали скорую. Только самым-самым сложным", – рассказывает пострадавшая.

Как рассказывают отравившиеся туристы, их симптомы отличались от обычного отравление. У них была рвота и сильное расстройство кишечника.

"Это больше похоже на бактерию, по типу стафилококка того же или сальмонеллы в большом количестве. Потому что детей увозили в просто бессознательном состоянии. Я не знаю, что нужно съесть, чтобы вот так отравиться. Это больше похоже на какую-то бактерию и инфекцию", – добавила очевидица.

Как отметили украинские отдыхающие, туристическая компания назвала массовое отравление людей форс-мажором.

"Хотя я не знаю ни одного договора, где массовое отравление является форс-мажором. Это недосмотр гостиницы или турагента, который подселяет сюда людей", – добавила Татьяна.

Украинка с мужем 1 ноября снова пытались достучаться в Join UP Украина. Как оказалось, туроператор совсем "не в курсе", что происходит. А на жалобы туристов на отравление посоветовал им просто не есть.

Семья Копач также общалась с украинским консулом, который, как оказалось, не знал, что среди отравившихся есть жители нашей страны. По словам Татьяны, Join UP просто не передал эту информацию.

"Нас переселили в гостиницу, которая на два класса хуже по условиям проживания, по комнатам, санузлам и виду. Расстояние к морю и спорту теперь другое. Теперь нужно тратить деньги на такси, когда мы выздоровеем и нам станет легче", – сетует Татьяна Копач.

Также она добавила, что все отравившиеся действительно не ели полтора суток, потому что отель не предоставил никакой альтернативы.

1 ноября с момента первых симптомов и после переезда в новый отель украинцы смогли поесть впервые. Новый отель, несмотря на то, что был меньше по "звездности", предоставил отдыхающим диетические блюда: простой рис без ничего и овощной бульон.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в AMC Royal Hotel отравилось более 100 человек. Местные СМИ заявляют о 49-ти, но они не считают тех, кого не отправили в больницу.

Также мы писали, что отдыхающие жаловались на тошноту, рвоту, диарею, слабость и повышенную температуру тела. Часть из них госпитализировали после ухудшения самочувствия. В больнице в основном оказались дети, им делали уколы и ставили капельницы.