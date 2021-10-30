7 эко-курортов украинских Карпат

Альбина Панченко
Альбина Панченко
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7 эко-курортов украинских Карпат

Существует несколько принципов эко-туризма. Главные среди них: оставаться наедине с природой и быть подальше от урбанистических районов. Чаще всего для таких путешествий выбирают села Словакии, Норвегии или Эстонии. Однако в Украине есть прекрасные локации, о которых мало кто знает. OBOZREVATEL подобрал 7 эко-курортов Карпат.

В Карпатах развита народная медицина.

Драгобрат

Высокогорный курорт находится на высоте 1400-1700 метров над уровнем моря. Здесь часто отдыхают сторонники кемпингов, которые обожают бывать далеко от города. Драгобрат имеет много интересных мест, в частности Кузийская заповедная зона, озеро Ивор, водопад. А добраться на вершину горы Снег можно на подъемнике.

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Живописность украинских Карпат поражает.

Яремче

Живописный поселок посреди Национального парка Карпат создано для спокойного уединенного отдыха. Посреди села Яремче протекает река с водопадом. Рядом – древние деревянные церкви и десятки пешеходных маршрутов. Здесь нет шумных ресторанов и ночных клубов. Только тишина и полное слияние с природой.

Поражают туристов карпатские водопады.

Колочава

Это городок пронизывают 4 реки. От одной из них и пошло название. Здесь вы найдете много интересных музеев, посвященных редкой профессии бокораш, сельской архитектуре Закарпатья, местным повстанцам и воинам Второй мировой войны. Вокруг Колочавы – леса и горы, озера и невероятные пейзажи.

Села Закарпатья поражают своей живописностью.

Ворохта

Если цель вашего отдыха – подъем на Говерлу, тогда лучше начинайте путь из Ворохты. Курорт наполнен настоящим духом старой австрийской империи. Здесь лучше всего гулять многочисленными дорожками, собирать грибы, ягоды и наслаждаться тишиной.

Отдых в Карпатах пользуется большой популярностью.

Косов

Известный курорт предлагает не только эко-туры, но и целую лечебную программу. Здесь вас ждут оздоровительные ванны в котле с травами, фитотерапия, аромапроцедуры, массажи и другие полезные комплексы. В свободное время приятно будет погулять местными лужайками, посмотреть на многочисленные пасеки и посетить музеи.

Эко-туризм - популярная течение во всем мире.

Славское

Туристическое поселение не имеет большого количества достопримечательностей. Однако рядом – пеший маршрут на гору Высокий Верх. Неподготовленному путешественнику он не будет казаться легким, хотя его протяженность всего 15 километров. Также интересно будет посмотреть на водопад Каменка и пещеру Писана колодец. В Славском очень много санаториев и гостевых домов, которые предлагают экскурсии с гидом и различные гуцульские развлечения.

В Карпатах много велосипедных и пешеходных маршрутов.

Прокурава

Это поселок известен маршрутом для прогулок на велосипеде. Он начинается от местной автобусной остановки и идет через несколько близлежащих сел. По дороге можно увидеть деревянные церкви, горные пейзажи, реки и озера. Совсем рядом от деревни урочище Лебедин, Руширский водопад и знаменитая пещера Довбуша.

Подъем в горы - это тяжелое занятие.

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