Зима близко: горнолыжные, пляжные и урбанистические курорты на праздники

Лучшее время для подготовки к новогодним выходным – конец осени. Сейчас еще можно взять с хорошей скидкой туры на любой вкус. Поэтому OBOZREVATEL собрал самые популярные курорты мира, которые идеально подойдут для зимнего отпуска.

Горнолыжные курорты

Церматт (Швейцария)

В Церматте созданы все условия для комфортного семейного отдыха. Большое количество отелей, апартаментов и домов позволяет выбрать размещение на любой вкус и кошелек. Для детей до 16 лет всюду действуют привлекательные скидки, работают аниматоры и специальные инструкторы, проводятся мастер-классы не только по сноубордингу и катанию на лыжах, но и по разных художественных направлениях. Малышей до 6 лет можно отдавать днем в интересные тематические лагеря.

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Для взрослых в поселке также найдутся развлечения. Ночная жизнь Церматта славится не только в Швейцарии, но и по всему миру. К тому же, курорт многократно получал награды и звание лучшего в Альпах.

Копаоник (Сербия)

Вряд ли Капаоник удивит вас яркими площадями и многочисленными пабами. Сюда едут чтобы провести время на снежных трассах. Что и говорить, их общая протяженность более 55 километров. А высокие скалы массива достигают 2017 метров. Здесь есть где развернуться как новичкам, которые только пробуют себя в новом спорте, так и профессионалам. Приятным бонусом будет цена на отдых в этих краях. Сербский курорт отличается лояльной ценовой политикой и бюджетными отелями.

Ливиньо (Италия)

Главная причина приехать в Ливиньо – это натуральный снег, который идет настолько часто, что полностью отпадает необходимость покрывать вершину искусственным. Здесь 200 дней в году ярко сияет солнце, что делает курорт невероятно привлекательным для туристов. К тому же, это разнообразный горный хребет, где одна вершина может быть полностью покрыта ледяной шапкой, а на другой в то же время будут распускаться цветы. Рядом находятся два национальных заповедника, в которых очень интересно прогуляться днем.

В Ливиньо понравится детям и начинающим лыжникам. Однако здесь еще и функционируют трассы для профессиональных спортсменов сборных разных стран, которые приезжают сюда тренироваться перед международными соревнованиями.

Буковель (Украина)

Самый известный украинский горнолыжный курорт обеспечивает все условия для приятного зимнего отдыха. Благодаря уникальному климату на территории Карпат, здесь зимой нет сильных ветров и страшного мороза.

В Буковеле предлагают трассы различных уровней, а для детей здесь работает ледовая горка и проводят тематические праздники. Кроме активного отдыха, здесь можно пройтись десятками пешеходных маршрутов, прокатиться на снегоходах и отправиться на экскурсию закарпатскими селами.

Драгобрат (Украина)

Самый высокий украинский горнолыжный курорт, который славится невероятной природой и качественными трассами с естественным снегом. Он расположен на высоте 1400 метров и имеет много различных зон для профессионалов, любителей и детей.

На новогодние праздники в Драгобрат приезжает много туристов. Здесь проводят небольшие фестивали, рождественские гуляния и сувенирные ярмарки. Поэтому в эти дни здесь очень весело и шумно.

Пляжные курорты

Мадейра (Португалия)

Португальский остров почти целый год радует теплой солнечной погодой. Зимой здесь максимально комфортно. Сезон дождей уже остался позади, вода теплая даже ночью, а туристов не так много. Кроме ленивого пляжного отдыха, здесь можно прогуляться лесными дорожками, забраться на одну из многочисленных скал, пройтись ботаническим садом в городе Фуншале и познакомиться с традициями местных аборигенов, которые веками живут в дельте реки Фаха.

Пхукет (Таиланд)

На востоке Андаманского моря находится один из самых популярных туристических направлений Таиланда – Пхукет. Остров славится не только красивыми пляжами и роскошными отелями. Он имеет давнюю историю, которая отображается на местных улицах. Здесь много разноцветных домов конца 19 века, которые объединили китайский и португальский архитектурные традиции, а так же есть музеи и религиозные сооружения.

Гоа (Индия)

Сказочный остров Аравийского моря захватывает с первой минуты. Здесь много популярных курортов, где постоянно отдыхают тысячи туристов. Любители спокойного отдыха выбирают для отпуска отдаленные рыбацкие городки, где можно насладиться тишиной и очаровательной природой. На острове очень много церквей и храмов, построенных до 17 века, которые напоминают о временах португальского правления на Гоа.

Пинанг (Малайзия)

Этот колоритный остров заселили только в 1786 году во время британской колониальной кампании. С тех пор местность наполнялась людьми разных национальностей и религий. Из-за этого на Пинанг рядом могут стоять мечеть и католическая церковь, буддистский храм и ночной клуб. Кстати, здесь огромное количество различных заведений, что делает курорт очень популярным среди молодежи.

Кайо-Левантадо (Доминиканская республика)

Кажется, большинство людей знает этот остров под названием Бакарди, потому что когда-то здесь снимали рекламу этого известного бренда. Сейчас же это популярный доминиканский курорт, на который приезжают отдохнуть от обыденности городской жизни. В Кайо-Левантадо почти нет ресторанов и клубов, однако здесь много колоритных кафе с местной едой и самые красивые в мире пляжи.

Урбанистические курорты

Прага (Чехия)

Для европейских стран Рождество важнее, чем Новый год. Поэтому здесь все интересные мероприятия начинаются с 20-х чисел декабря. Особая праздничная атмосфера заполняет всю Прагу. В центре города перекрывают почти все дороги, устанавливают елку и проводят большую ярмарку. На праздники здесь постоянно собирается много людей, которые хотят оказаться в этой невероятной зимней атмосфере.

Будапешт (Венгрия)

Венгры невероятно любят новогодние праздники, поэтому подходят к их подготовке со всей серьезностью. Город утопает в миллионах разноцветных фонариков, на каждой площади – елка, вертеп и магазины с горячим глинтвейном. По Дунаю в это время курсируют теплоходы, на которых проводят рождественские вечеринки и различные камерные концерты. Поэтому здесь ваш отпуск превратится в настоящую сказочную феерию.

Амстердам (Нидерланды)

Этот город свободы и счастья удивит вас невероятным количеством фейерверков. Как только в новогоднюю ночь куранты пробьют 12, на улице выйдут тысячи семей и начнется пиротехническое шоу. Однако это не единственное, чем порадует вас зимний отпуск в Амстердаме. Этот город имеет много необычных локаций, которые удивляют даже опытных туристов. Так что скучно вам точно не будет.

Дрезден (Германия)

В Германии зимой атмосфера просто невероятная. Улицы и площади по всей стране заполнены новогодней атрибутикой, повсюду продают сладкие пряники с корицей и поют песни. Поэтому лучше всего провести отпуск в автотуре по разным городам. Но на новогоднюю ночь остановитесь в Дрездене, где вы станете частью большого народного гуляния.

Стокгольм (Швеция)

В Стокгольме зимой действительно есть чем заняться. Здесь устанавливают большое количество катков и ледовых горок, проводят концерты и спектакли прямо на улицах города, устраивают распродажи и акции. А еще здесь находятся очень интересные музеи, аналогий которых нет в мире. Поэтому здесь ваши выходные будут наполнены различными событиями и эмоциями.

Напоминаем, что в связи со стремительным распространением в мире вируса COVID-19 многие страны ввели ограничения на въезд на их территорию, а также на функционирование учреждений гостинично-ресторанного и развлекательного бизнеса. Поэтому перед поездкой ознакомьтесь со всей информацией по карантинным протоколам в государстве.

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