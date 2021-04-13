В сети продали уникальный iPhone с "кривым" яблоком. Фото
В сети за 2700 долларов продали уникальный iPhone 11 Pro, который имел бракованный яблочный логотип.
Как показано на фото, iPhone в процессе производства получил смещенный логотип на задней крышке смартфона, передает 9to5mac.
По заверению экспертов, на высокоточном оборудовании и конвейерах Foxconn, где происходит сборка смартфонов Apple, такой брак с нанесением логотипа мог случиться максимум в одном из 100 миллионов случаев
Примечателен тот факт, что производственный брак не был уничтожен. Ведь зачастую такие бракованные экземпляры изымают, чтобы они не попали в руки коллекционеров и пользователей.
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