В сети продали уникальный iPhone с 'кривым' яблоком. Фото

В сети за 2700 долларов продали уникальный iPhone 11 Pro, который имел бракованный яблочный логотип.

Как показано на фото, iPhone в процессе производства получил смещенный логотип на задней крышке смартфона, передает 9to5mac.

По заверению экспертов, на высокоточном оборудовании и конвейерах Foxconn, где происходит сборка смартфонов Apple, такой брак с нанесением логотипа мог случиться максимум в одном из 100 миллионов случаев

Примечателен тот факт, что производственный брак не был уничтожен. Ведь зачастую такие бракованные экземпляры изымают, чтобы они не попали в руки коллекционеров и пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL: