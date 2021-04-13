У мережі продали унікальний iPhone з 'кривим' яблуком. Фото

У мережі за 2700 доларів продали унікальний iPhone 11 Pro, який мав бракований яблучний логотип.

Як показано на фото, iPhone в процесі виробництва отримав зміщений логотип на задній кришці смартфона, передає 9to5mac.

За запевненням експертів, на високоточному обладнанні та конвеєрах Foxconn, де відбувається збирання смартфонів Apple, такий брак із нанесенням логотипа міг статися максимум в одному зі 100 мільйонів випадків

Примітний той факт, що виробничий брак не було знищено. Адже часто такі браковані екземпляри вилучають, щоб вони не потрапили в руки колекціонерів і користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: