Apple изменила условия гарантии на iPhone 12

Компания Apple изменила условия гарантии и ремонта iPhone 12. Теперь поломанные смартфоны будут ремонтировать, а не заменять.

Как пишет MacRumors, "яблочники" уведомили свои авторизованные сервисные центры об изменениях политики послепродажного обслуживания для iPhone 12 и iPhone 12 mini.

Ранее Apple заменяла смартфон на новое устройство в случае поломки материнской платой, нарушения работы Face ID или треснувшего не по вине владельца стекла. Теперь же по таким причинам iPhone будут только ремонтировать. Отмечается, что заднее стекло заменят только в случае если экран и тыльные камеры не повреждены.

Для выполнения новых гарантийных условий "яблочная" компания даст своим партерам батареи, материнские платы, катушки беспроводной зарядки, вибромоторы Taptic Engine, системы датчиков Face ID и прочие детали iPhone.

В Apple пояснили такое решение защитой окружающей среды. Ремонт смартфонов вместо их замены должен снизить углеродный след от каждого продаваемого продукта компании.

Напомним, что при презентации новых iPhone 12 из комплекта убрали зарядное устройство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Apple предупредили, кому нельзя пользоваться iPhone 12.