Появились подробности о новом iPad и iPhone

Планшет от компании Apple iPad Pro получит такую же мощность, как и новые MacBook и Mac mini. А iPhone получит новый сканер отпечатков пальцев.

Такие данные навел аналитик Bloomberg Марк Гурман, который дал прогноза на выпуск новых "яблочных" гаджетов. С его слов, iPad Pro будет работать на процессоре A14X Bionic.

Инсайдер отметил, что внешне планшет почти не изменится. Однако iPad Pro может получить новый экран с подсветкой mini-LED. При этом толщина устройства увеличится.

Также новый планшет могут оснастить 5G-модемом с поддержкой частотных диапазонов ниже 6 ГГц и 5G NR (mmWave). Еще в Apple могут улучшить основную камеру.

Кроме того, Гурман добавил, что по его данным, в 2021 году новые iPhone оснастят подэкранными сканерами отпечатков пальцев.

Добавим, что в Apple не комментировали информацию о новых устройствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple может выпустить съемную батарею, которая будет крепиться к задней крышке iPhone и заряжать смартфон по беспроводной сети.