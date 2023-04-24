Война Солнца против людей: почему возникает северное сияние и как его нарисовали 30 тысяч лет назад

Вечером в воскресенье, 23 апреля, украинцы были поражены космическим зрелищем, редким для наших краев. Яркие огни северного сияния (или полярного сияния, или на латыни Aurora Borealis) разрисовали небо зелеными, розовыми и красными цветами в совершенно разных уголках страны.

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Небесное зрелище длилось довольно недолго, и многим удалось его увидеть только благодаря сотням украинцев, опубликовавшим свои фото северного сияния в сети.

OBOZREVATEL рассказывает о природе этого явления, как его впервые в истории изобразили 30 тысяч лет назад и что оно знаменует в мифах.

Что такое северное сияние и как оно возникает

Северное сияние – это невероятно зрелищные, цветные танцующие волны света. Несмотря на то что с земли они выглядят чем-то хрупким, на самом деле это очень бурное событие, происходящее на высоте от 100 до 300 километров, но иногда почти до 1 тысячи км.

Первопричиной сияния можно назвать бури на Солнце, которые направляют насыщенные энергией солнечные частицы (так называемый солнечный ветер) в направлении Земли. Они набирают скорость около 72 миллионов километров в час и врезаются в ионосферу, или верхние слои атмосферы Земли.

К счастью, такая солнечная бомбардировка проходит безболезненно для людей, поскольку от "атаки" этих заряженных частиц нас защищает магнитное поле, направляющее их к полюсам.

Именно при перенаправлении к полюсам солнечные частицы накапливают энергию, создавая невероятно яркое зрелище.

Цвета, образующие сияние, зависят от того, с какими компонентами земной атмосферы взаимодействует солнечный ветер и на какой высоте.

Доминирующие красный и зеленый образуются молекулами азота и кислорода соответственно. Они также могут образовывать и другие цветовые вариации, в зависимости от высоты действа: от синих до розовых и фиолетовых.

"Каждый тип атома или молекулы, будь то атомарный водород или молекула углекислого газа, поглощает и излучает свой собственный уникальный набор цветов, что аналогично тому, как каждый человек имеет уникальный набор отпечатков пальцев", – пояснил астроном, директор обсерватории Дайера в Университете Вандербильта (США) Билли Титс.

Форма северного сияния на небе зависит от формы силовых линий магнитного поля и местоположения наблюдателя. Чаще всего сияние выглядит как занавески, простирающиеся с востока на запад.

Если наблюдатель находится к югу от сияния, оно будет находиться у линии горизонта и будет лучеобразным, а чем дальше на север, тем большую часть неба будет занимать сияние.

Северное сияние может быть статическим в течение многих часов или быстро меняться.

Яркость сияния варьируется от едва заметного свечения до достаточного освещения, чтобы посреди ночи читать газету, но сияние никогда не бывает достаточно мощным, чтобы его можно было наблюдать, когда восходит солнце.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), сейчас наша звезда переживает 25-й солнечный цикл, пик которого, согласно прогнозам, ожидается в 2025 году. В это время можно будет наблюдать самые мощные сияния.

Кроме северного на Земле существует и южное сияние – Aurora Australis. Они обладают единой природой, но не всегда возникают одновременно.

Первое изображение северного сияния

Вероятно, северное сияние могли наблюдать даже самые древние предки людей. Однако первое изображение северного сияния было обнаружено в пещере на территории современной Франции.

В пещере, где 30 тысяч лет назад проживали кроманьонцы, был обнаружен странный наскальный рисунок, вероятно, изображающий древнее сияние. Конечно, у ученых есть разные мнения относительно того, что именно изображено на примитивном рисунке, но большинство сходятся во мнении, что речь действительно идет о северном сиянии.

Оцените сами.

Самым древним упоминанием о северном сиянии является китайская запись 2600 года до нашей эры.

"Фубао, мать Желтого императора Хуан-ди, увидела сильную молнию, двигавшуюся вокруг звезды Су, принадлежащей к созвездию Бэй-Доу (китайское название созвездия Большая Медведица), и свет озарил всю местность", – говорилось в тексте.

Северное сияние также упоминалось и в записях ранних астрономов. В частности, астроном вавилонского царя Навуходоносора II описывал явление на табличке, датированной 567 годом до н. Оно также упоминается в китайском документе в 193 году до н.э.

Северное сияние снова "появилось" в 1570 году уже нашей эры. Оно было изображено на рисунке, который показывал горящие над облаками свечи.

Удивительно, что явление к тому времени не имело общеизвестного названия и только в 1619 году Галилео Галилей придумал термин Aurora Borealis, который почтил сразу двух богов: римскую богиню рассвета Аврору и греческого бога северного ветра Борея.

Галилей ошибочно считал, что северные сияния возникают в результате отражения солнечного света от атмосферы.

Английский физик и химик, член Лондонского королевского общества Генри Кавендиш в 1790 году использовал технику триангуляции, которая позволила определить, что северное сияние образуется на высоте около 100-130 километров.

Природу явления в начале 1900-х годов пытался разгадать норвежский физик Кристиан Биркеланд, проведший эксперимент и предположивший, что сияние вызвано токами, протекающими через газ в верхних слоях атмосферы. О том, что он был абсолютно прав, Биркеланд так и не узнал, поскольку его теорию удалось доказать только в 1917 году, уже после его смерти.

(Не)Земное сияние

Поскольку все, что нужно для возникновения северного сияния, – это магнитное поле и солнечный ветер, оно может наблюдаться и на других планетах нашей Солнечной системы, а по данным астрономов, и на экзопланетах.

По данным физика и астронома из Университета Хай-Пойнт (США) Джеффа Регестера, северные сияния часто наблюдаются в атмосферах всех газовых планет-гигантов, поскольку эти планеты обладают мощными магнитными полями.

Однако ученые наблюдали явление и на Венере, и Марсе, несмотря на то что магнитные поля этих планет очень слабы.

Самые яркие северные сияния в Солнечной системе происходят на Юпитере, где магнитное поле в 20 000 раз сильнее земного.

Сияния на Юпитере порой также бывают вызваны не только солнечным ветром, но и частицами, выбрасываемыми его спутником – Ио, который является самым вулканически активным телом в Солнечной системе.

Северное сияние в мифах

Викинги верили, что сияние есть земное проявление их богов. Согласно легенде, в небе сияли доспехи Валькирий, сопровождавших воинов в Вальхаллу, где их ожидал Один – главный бог и правитель Асгарда.

В Финляндии северное сияние называется revontulet, что дословно переводится как "огненная лиса". Считается, что его вызывают дикие песцы или лисы, которые так быстро бегают по небу, что, затрагивая горы, создают сияющие в небе искры.

Где и как увидеть северное сияние

Лучше всего северное сияние наблюдать в странах, расположенных в северных широтах на 67-70° (Украина находится между 52° и 44°).

Речь идет о Норвегии, где северное сияние наблюдается почти на всей территории страны; отдельных районах Финляндии, Швеции, Шотландии, Исландии и Канады. Также сияние часто заметно на Аляске (США).

Одно из лучших мест для наблюдений – Гренландия.

Фактически северное сияние происходит постоянно, ведь его может повлечь за собой даже не слишком мощный солнечный ветер. Так что наблюдатель просто должен оказаться в правильном месте в правильное время.

Чаще всего северное сияние наблюдают в "авроральной зоне" – на территории в радиусе примерно 2 500 километров от Северного полюса.

Наблюдать его можно невооруженным глазом, но желательно находиться подальше от городского освещения, которое может погасить зрелище.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что увидеть сияние на Земле можно и из космоса. Американский астронавт Джош Кассада в феврале 2023 года обнародовал такое невероятное фото, снятое с борта МКС.

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