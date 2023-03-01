Астронавт показал 'инопланетное' фото Земли с МКС: удивлены миллионы людей

Астронавт NASA Джош Кассада опубликовал фото планеты Земля, которая на его снимке выглядит как инопланетный мир из фантастического фильма. Особым его фотографию сделало зелено-голубое полярное сияние, окутавшее нашу планету.

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Сделанное фото Кассада опубликовал на личной странице в Twitter, чем вызвал восхищение у миллионов читателей. Они были поражены тем, насколько неузнаваема может быть Земля из космоса (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кассада, очевидно, увиденное также поразило, оставив без слов. Чтобы описать увиденное, он смог найти всего два слова.

"Абсолютно нереально", – написал астронавт под фото, которое посмотрели более 2 миллионов пользователей Twitter.

На фото Земля будто висит в бескрайней темноте космоса вверх дном, а ее атмосфера подсвечена невероятными цветами полярного сияния, которое на днях могли наблюдать земляне. Много ярких фото этого события можно посмотреть здесь.

На фото также видны огни в городах, которые еще не покрыли "туманом" полярного сияния.

Астрофотограф Эндрю МакКарти назвал снимок Кассады "совершенно невероятным". Добавив, что это фото показывает, насколько далеко в космос простирается полярное сияние.

Кроме того, на впечатляющее фото также попали солнечные панели МКС, что создает видимость, как будто к планете подлетает инопланетный корабль.

Еще одна интересная деталь на снимке – яркое белое, с синеватым оттенком, Солнце. Хотя общеизвестно, что люди видят его желтым благодаря атмосфере Земли, оно все равно придает фото нереалистичности и заставляет думать о планете из другой солнечной системы.

Других пользователей, оставивших комментарии под сообщением астронавта, также поразила композиционная сложность сделанного фото, поскольку обычно на космических фото, которые не были скомбинированы из нескольких кадров, можно увидеть либо сияющее солнце, либо звезды, в то время как Кассаде удалось одновременно настроить кадр не только на Солнце и звезды, но и на полярное сияние, и ночные огни на планете.

Кассада является членом миссии экипажа SpaceX Crew-5, находящегося на МКС с октября 2022 года. Уже в этом месяце он вернется на Землю.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото NASA, которое показало улыбающееся Солнце.

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