В сети распространяют информацию о 'смерти' диктатора Асада и 'тяжелой болезни' его жены: что происходит

В интернете распространяется фейк об отравлении сирийского диктатора Башара Асада в Москве. Он основан на посту в Telegram-канале "Генерал СВР", которым руководит конспиролог Валерий Соловей.

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Фэйк был опубликован 31 декабря. А уже 1 января его перепечатал британский таблоид The Sun.

Пока что эту информацию распространили некоторые украинские медиа, а также ее используют российские пропагандисты для манипуляций.

The Sun называет канал "Генерал СВР" проектом "бывшего высокопоставленного шпиона из России".

В самом же сообщении Соловья говорится, что Башара Асада якобы отравили в Москве. Его лечат в домашних условиях, а в его апартаментах обустроили импровизированную медицинскую палату. По версии Генерала СВР, состояние сирийского лидера стабильное, а в его организме обнаружили следы ядовитого вещества.

Это сообщение написано в стилистике предварительных заявлений Соловья, таких как история о "смерти" российского диктатора Владимира Путина и хранение его тела в холодильнике.

На сегодняшний день никаких подтверждений информации об отравлении или смерти Башара Асада нет, а сообщения являются типичной информационной манипуляцией.

Фейк об отравлении Асада появился на фоне сообщений о его разводе с женой и тяжелой болезни Асмы Асад.

Напомним, ранее издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что супруга сирийского диктатора-беглеца Башара Асада тяжело больна лейкемией. У Асмы Асад якобы произошел рецидив и находится в изоляции, врачи дают ей 50/50 шансов на выживание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ писали, что Асма Асад хочет покинуть Москву и переехать в Лондон. Жене свергнутого сирийского президента не нравятся условия проживания в России.

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