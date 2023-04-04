Экзопланета отправляет в космос странные радиоволны: ученые надеются на историческое открытие

Астрономам удалось уловить странный радиосигнал c каменистой экзопланеты YZ Ceti b, вращающейся вокруг своей звезды в 12 световых годах от Земли. Ученые предполагают, что полученный сигнал может свидетельствовать о существовании на планете магнитного поля, необходимого для жизни.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy. Если догадки ученых окажутся правильными, это означает, что им впервые в истории удалось зафиксировать магнитное поле на планете за пределами нашей Солнечной системы.

Магнитное поле чрезвычайно важно для существования жизни на планетах. Например, на Земле оно защищает все живые организмы от солнечных лучей и позволяет ориентироваться в пространстве, направляя стрелки компаса на север. Магнитные поля также создают невероятные полярные сияния.

Магнитное поле на YZ Ceti b удалось обнаружить с помощью радиотелескопов Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико.

"Это исследование не только показывает, что эта конкретная каменистая экзопланета, вероятно, имеет магнитное поле, но и предлагает многообещающий метод, чтобы найти больше (таких планет)", – сказал автор исследования, директор Национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) Джо Пеше.

Экзопланеты с магнитными полями особенно интересны астрономам, потому что именно такие поля защищают атмосферу планеты от уничтожения энергетическими частицами от звезды. А там, где нет атмосферы – не может существовать жизнь. Как пишет LiveScience, именно поэтому поиск подходящих для жизни миров частично зависит от способности астрономов определить, имеют ли такие экзопланеты магнитные поля.

Однако в ситуации с YZ Ceti b ученые уже знают, что планета не пригодна для жизни, поскольку она находится слишком близко к своей звезде. Кроме непригодной для жизни температуры, планета также настолько быстро двигается по своей орбите, что год на ней длится всего два земных дня.

Радиоволны, которые удалось поймать астрономам на Земле, как они считают, возникли в результате образования полярного сияния на звезде. Это зрелище образовалось благодаря взаимодействию между планетой и звездой.

Ученые предполагают, что магнитное поле YZ Ceti b отталкивает электрически заряженную плазму назад к звезде, где та взаимодействует с магнитным полем светила, образуя яркие вспышки энергии. Поэтому они не исключают, что радиоволны, которые удалось наблюдать с Земли, были полярным сиянием на звезде, вероятно, созданным взаимодействием с планетой.

Ученые не имеют 100% уверенности в собственной теории, поэтому намерены проводить дальнейшие наблюдения за YZ Ceti b, чтобы подтвердить, что полярное сияние было действительно связано с магнитным полем каменистой планеты, а не только с особенностью самой звезды.

Соавтор исследования, астроном из Университета Бакнелла (США) Джеки Вилладсен в своем заявлении отметила, что наблюдение ученых "действительно может быть" первым обнаружением магнитного поля на каменистой экзопланете.

"Но я думаю, что потребуется много дальнейшей работы, прежде чем появится действительно сильное подтверждение радиоволн, вызванных планетой", – добавила она.

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