В Украине заметили северное сияние: фантастические фото

Вечером воскресенья, 23 апреля, в небе над Украиной можно было увидеть очень необычное явление – северное сияние. Его наблюдали жители Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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Фото редкого для Украины явления опубликовали в сети очевидцы. Оно напоминает северное сияние, только не привычного зеленого, а розового цвета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По версии астрономов, такое явление повлекли за собой мощные вспышки на Солнце.

Северное сияние (оно же полярное сияние) – это быстро меняющееся оптическое явление свечения отдельных участков ночного неба в полярных районах. Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под влиянием потоков заряженных частиц, направленных магнитным полем планеты к полюсам.

Обычно на Земле такие сияния наблюдаются на расстоянии 20-35° от магнитных полюсов Земли одновременно на всех долготах, но с разной интенсивностью. Киев находится на широте 50°, поэтому для этого региона планеты такие явления чрезвычайно редки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вечером 23 апреля 2023 в небе над Украиной наблюдалось необычное явление – встреча Луны с Венерой. Это астрономическое явление, когда оба космических тела находятся на небе рядом.

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