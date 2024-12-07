Православный календарь на 2025 год: даты всех праздников по-новому
После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. На некоторые праздники, например, Пасха, это не повлияет – переходные даты будут рассчитывать по старой методике.
В 2025 году католики и православные впервые за почти 10 лет будут отмечать Пасху вместе – 20 апреля. OBOZ.UA публикует даты всех церковных праздников в 2025 году по новому календарю.
Основные церковные праздники января-2025
- 1 января – День Василия, Обрезание Господне.
- 6 января – Богоявление Господне (Крещение).
- 12 января – священномученицы Татьяны.
- 30 января – святителей Василия, Григория и Иоанна.
Важные церковные праздники в феврале
- 2 февраля – Сретение Господне.
- 23 февраля – Мясопустная неделя.
Основные мартовские праздники
- 2 марта – Сиропусное (Прощенное) воскресенье.
- 3 марта – начинается Великий пост.
- 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 26 марта – Собор архангела Гавриила.
Большие церковные праздники в апреле
- 6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских.
- 12 апреля – Лазарева суббота.
- 13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
- 17 апреля – Чистый четверг.
- 18 апреля – Большая (Страстная) пятница.
- 19 апреля – Великая суббота. Заканчивается Великий пост.
- 20 апреля – Пасха.
- 23 апреля – святого Юрия Чудотворца.
Майские церковные праздники
- 9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца.
- 11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия.
- 29 мая – Вознесение Господне.
Церковные праздники в июне
- 8 июня – Троица 2025 (Пятидесятница).
- 9 июня – День Святого Духа.
- 16 июня – начало поста.
- 22 июня – день всех святых украинского народа.
- 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя.
- 29 июня – апостолов Петра и Павла.
- 30 июня – собор 12 апостолов.
Основные православные праздники в июле
- 11 июля – княгини киевской Ольги. Конец поста.
- 15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.
- 20 июля – пророка Ильи.
Августовские праздники
- 1 августа – начало Успенского поста.
- 6 августа – Преображение Господне.
- 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
- 29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.
Важные даты в сентябре
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
- 14 сентября – Воздвижение Креста Господня.
Основные церковные праздники в октябре
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
- 26 октября – великомученика Дмитрия.
Церковные праздники в ноябре
- 8 ноября – Собор архистратига Михаила.
- 15 ноября – начало Рождественского поста.
- 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
- 30 ноября – Андрея Первозванного.
Церковные праздники в декабре-2025
- 6 декабря – Николая Чудотворца.
- 9 декабря – зачатие Пресвятой Богородицы.
- 22 декабря – великомученицы Анастасии.
- 24 декабря – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста.
- 25 декабря – Рождество Христово.
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.
- 27 декабря – первомученик Стефан.
- 31 декабря – святой Мелании Римской.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились даты постов на 2025 год.
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