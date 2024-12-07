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Православный календарь на 2025 год: даты всех праздников по-новому

Алина Милсент
Общество
2 минуты
798
Православный календарь на 2025 год: даты всех праздников по-новому

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. На некоторые праздники, например, Пасха, это не повлияет – переходные даты будут рассчитывать по старой методике.

Видео дня

В 2025 году католики и православные впервые за почти 10 лет будут отмечать Пасху вместе – 20 апреля. OBOZ.UA публикует даты всех церковных праздников в 2025 году по новому календарю.

Основные церковные праздники января-2025

  • 1 января – День Василия, Обрезание Господне.
  • 6 января – Богоявление Господне (Крещение).
  • 12 января – священномученицы Татьяны.
  • 30 января – святителей Василия, Григория и Иоанна.

Важные церковные праздники в феврале

  • 2 февраля – Сретение Господне.
  • 23 февраля – Мясопустная неделя.

Основные мартовские праздники

  • 2 марта – Сиропусное (Прощенное) воскресенье.
  • 3 марта – начинается Великий пост.
  • 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 26 марта – Собор архангела Гавриила.

Большие церковные праздники в апреле

  • 6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских.
  • 12 апреля – Лазарева суббота.
  • 13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
  • 17 апреля – Чистый четверг.
  • 18 апреля – Большая (Страстная) пятница.
  • 19 апреля – Великая суббота. Заканчивается Великий пост.
  • 20 апреля – Пасха.
  • 23 апреля – святого Юрия Чудотворца.

Майские церковные праздники

  • 9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца.
  • 11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия.
  • 29 мая – Вознесение Господне.

Церковные праздники в июне

  • 8 июня – Троица 2025 (Пятидесятница).
  • 9 июня – День Святого Духа.
  • 16 июня – начало поста.
  • 22 июня – день всех святых украинского народа.
  • 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя.
  • 29 июня – апостолов Петра и Павла.
  • 30 июня – собор 12 апостолов.

Основные православные праздники в июле

  • 11 июля – княгини киевской Ольги. Конец поста.
  • 15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.
  • 20 июля – пророка Ильи.

Августовские праздники

  • 1 августа – начало Успенского поста.
  • 6 августа – Преображение Господне.
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
  • 29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

Важные даты в сентябре

  • 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.
  • 14 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Основные церковные праздники в октябре

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
  • 26 октября – великомученика Дмитрия.

Церковные праздники в ноябре

  • 8 ноября – Собор архистратига Михаила.
  • 15 ноября – начало Рождественского поста.
  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
  • 30 ноября – Андрея Первозванного.

Церковные праздники в декабре-2025

  • 6 декабря – Николая Чудотворца.
  • 9 декабря – зачатие Пресвятой Богородицы.
  • 22 декабря – великомученицы Анастасии.
  • 24 декабря – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста.
  • 25 декабря – Рождество Христово.
  • 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.
  • 27 декабря – первомученик Стефан.
  • 31 декабря – святой Мелании Римской.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились даты постов на 2025 год.

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