Православный календарь на 2025 год: даты всех праздников по-новому

После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. На некоторые праздники, например, Пасха, это не повлияет – переходные даты будут рассчитывать по старой методике.

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В 2025 году католики и православные впервые за почти 10 лет будут отмечать Пасху вместе – 20 апреля. OBOZ.UA публикует даты всех церковных праздников в 2025 году по новому календарю.

Основные церковные праздники января-2025

1 января – День Василия, Обрезание Господне.

6 января – Богоявление Господне (Крещение).

12 января – священномученицы Татьяны.

30 января – святителей Василия, Григория и Иоанна.

Важные церковные праздники в феврале

2 февраля – Сретение Господне.

23 февраля – Мясопустная неделя.

Основные мартовские праздники

2 марта – Сиропусное (Прощенное) воскресенье.

3 марта – начинается Великий пост.

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.

26 марта – Собор архангела Гавриила.

Большие церковные праздники в апреле

6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских.

12 апреля – Лазарева суббота.

13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

17 апреля – Чистый четверг.

18 апреля – Большая (Страстная) пятница.

19 апреля – Великая суббота. Заканчивается Великий пост.

20 апреля – Пасха.

23 апреля – святого Юрия Чудотворца.

Майские церковные праздники

9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца.

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия.

29 мая – Вознесение Господне.

Церковные праздники в июне

8 июня – Троица 2025 (Пятидесятница).

9 июня – День Святого Духа.

16 июня – начало поста.

22 июня – день всех святых украинского народа.

24 июня – Рождество Иоанна Крестителя.

29 июня – апостолов Петра и Павла.

30 июня – собор 12 апостолов.

Основные православные праздники в июле

11 июля – княгини киевской Ольги. Конец поста.

15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.

20 июля – пророка Ильи.

Августовские праздники

1 августа – начало Успенского поста.

6 августа – Преображение Господне.

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

Важные даты в сентябре

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы.

14 сентября – Воздвижение Креста Господня.

Основные церковные праздники в октябре

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

26 октября – великомученика Дмитрия.

Церковные праздники в ноябре

8 ноября – Собор архистратига Михаила.

15 ноября – начало Рождественского поста.

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

30 ноября – Андрея Первозванного.

Церковные праздники в декабре-2025

6 декабря – Николая Чудотворца.

9 декабря – зачатие Пресвятой Богородицы.

22 декабря – великомученицы Анастасии.

24 декабря – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста.

25 декабря – Рождество Христово.

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.

27 декабря – первомученик Стефан.

31 декабря – святой Мелании Римской.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как изменились даты постов на 2025 год.

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