В NASA удачно совершили первый полет "вертолета" на Марсе. Видео
В понедельник, 19 апреля, компактный беспилотный вертолет Ingenuity удачно осуществил первый полет на Марсе.
Как сообщает пресс-служба NASA, запуск летательного аппарата был запланирован на 6:15 утра по восточному поясному времени в США (в 13:15 по Киеву). Трансляция запуска велась на официальном YouTube-канале американского космического ведомства.
Ранее в NASA рассказали, что марсоход Perseverance во время взлета коптера будет находиться на расстоянии около 60 метров. По плану, дрон должен подняться со скоростью около 1 м/с на высоту приблизительно трех метров и за полминуты пролететь небольшое расстояние, после чего мягко сесть на поверхность Марса.
В результате Ingenuity поднялся на три метра вверх. Вертолет завис на месте на 30 секунд и опустился обратно на поверхность Красной планеты.
Отметим, что ранее NASA перенесла полет марсианского вертолета Ingenuity на неопределенный срок. Сперва запуск был запланирован на 14 апреля.
Напомним, марсоход Perseverance прислал с Красной планеты изображение с минигеликоптером Ingenuity и первое фото, полученное с летательного аппарата.
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