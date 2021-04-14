NASA перенесла первый запуск геликоптера Ingenuity: названа причина

NASA перенесла полет марсианского вертолета Ingenuity на неопределенный срок. Ранее старт был запланирован на 14 апреля.

Как сообщает сайт аэрокосмического ведомства США, специалисты продолжают проверку программного обеспечения полетных контроллеров. Новую дату полета должны объявить на следующей неделе.

"После того, как мы пройдем эти этапы (проверки – Ред.), мы подготовим Ingenuity к его первому полету, который займет несколько солей, или марсианских дней. Мы работаем над достижением этих целей и назначим дату полета на следующей неделе. Мы уверены в способности команды справиться с этой задачей и подготовиться к историческому первому в истории управляемому полету Ingenuity на другой планете", – сообщили в NASA.

Отметим, что миникоптер Ingenuity находится в кратере Езеро на Марсе. Летательный аппарат уже проводил тестовый запуск и раскрутил свои винты до небольшой скорости.

Напомним, марсоход Perseverance прислал с Красной планеты изображение с минигеликоптером Ingenuity и первое фото, полученное с летательного аппарата.

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