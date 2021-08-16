Ученые обнаружили в Арктике микроорганизмы, способные разлагать нефть и мазут
В Канаде выявили пять различных видов бактерий – Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania, – которые могут ускорить разложение нефти, дизельного топлива и мазута. Эти микроорганизмы обнаружили на территории арктического полуострова Лабрадор.
Соответствующие исследования провела команда ученых из Канадского университета. Согласно результатам экспериментов, которые появились в журнале Applied and Environmental Microbiology, эту потенциальную способность заметили по схожим особенностям ДНК указанных видов.
Ученые сымитировали условия, характерные для холодной морской среды арктического моря (около +4 градусов Цельсия) с "разлившимся" дизельным топливом и сырой нефтью.
Выяснилось, что бактерии могут выжить в такой сильно загрязненной воде. Процесс разложения загрязнений заметно ускорился, и в течение нескольких недель концентрация нефтепродуктов понизилась.
Авторы исследования надеются, что в будущем бактерии удастся использовать для очистки воды, загрязненной нефтью, но пока что эксперименты придется продолжить.
Так, влияние этих бактерий не изучен на 100%, кроме того, они не долговечны и не могут полностью избавиться от частиц нефти в воде.
Если ученым удастся найти более стабильные и живучие виды бактерий, то их можно уже будет адаптировать и высеивать в водах с загрязнениями.
Также подчеркивается, что в Лабрадорском море, которое остается относительно холодным в течение всего года, приспособленные к таким температурам микроорганизмы могут стать решающим фактором в случае необходимости ликвидации аварии, связанной с нефтепромышленностью. Это связанно с тем, что значительное количество разлитой нефти опускается на дно, где ее биоразложение – самый безопасный способ справиться с последствиями ЧП.
Как писал OBOZREVATEL:
ранее в Вашингтонском университете заявили, что риск конфликтов между людьми и популяциями диких животных растет из-за изменения климата.
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований тем временем установили, что июль 2021 года стал самым жарким за всю историю наблюдений.