Ученые обнаружили в Арктике микроорганизмы, способные разлагать нефть и мазут

В Канаде выявили пять различных видов бактерий – Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania, – которые могут ускорить разложение нефти, дизельного топлива и мазута. Эти микроорганизмы обнаружили на территории арктического полуострова Лабрадор.

Соответствующие исследования провела команда ученых из Канадского университета. Согласно результатам экспериментов, которые появились в журнале Applied and Environmental Microbiology, эту потенциальную способность заметили по схожим особенностям ДНК указанных видов.

Ученые сымитировали условия, характерные для холодной морской среды арктического моря (около +4 градусов Цельсия) с "разлившимся" дизельным топливом и сырой нефтью.

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Выяснилось, что бактерии могут выжить в такой сильно загрязненной воде. Процесс разложения загрязнений заметно ускорился, и в течение нескольких недель концентрация нефтепродуктов понизилась.

Авторы исследования надеются, что в будущем бактерии удастся использовать для очистки воды, загрязненной нефтью, но пока что эксперименты придется продолжить.

Так, влияние этих бактерий не изучен на 100%, кроме того, они не долговечны и не могут полностью избавиться от частиц нефти в воде.

Если ученым удастся найти более стабильные и живучие виды бактерий, то их можно уже будет адаптировать и высеивать в водах с загрязнениями.

Также подчеркивается, что в Лабрадорском море, которое остается относительно холодным в течение всего года, приспособленные к таким температурам микроорганизмы могут стать решающим фактором в случае необходимости ликвидации аварии, связанной с нефтепромышленностью. Это связанно с тем, что значительное количество разлитой нефти опускается на дно, где ее биоразложение – самый безопасный способ справиться с последствиями ЧП.

Как писал OBOZREVATEL: