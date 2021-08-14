Июль 2021 года стал самым жарким за историю наблюдений, – климатологи

Второй месяц лета-2021 – июль – оказался самым жарким за всю историю погодных наблюдений. Тогда общая температура суши и поверхности океана повысилась на 0,93°С от среднего значения в ХХ веке, которое составляло 15,8°С.

Это также на 0,01°С выше предыдущего рекорда, который был зафиксирован в июле 2016-го, а потом повторился в 2019-2020 годах. Об этом говорится в отчете американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое ведет наблюдения с 1880 года.

Отмечается, что самым жарким месяцем прошедший июль стал для азиатского континента, а для европейского рекорд остался за июлем в 2018 году. Тогда как в Северной и Южной Америке, Африке и Океании июль-2021 вошел только в Топ-10 самых жарких.

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В северном полушарии температура только на поверхности суши стала самой высокой из когда-либо зарегистрированных в июле. В частности, на беспрецедентные 1,54°С выше среднего, что превзошло предыдущий рекорд, установленный в 2012 году.

По словам представителя NOAA Рика Спинрада, температурный рекорд июля стал очередным предупреждением для всего человечества об опасности глобального потепления. Теперь специалисты прогнозируют, что 2021 год войдет в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

Исследователи также упомянули климатический доклад ООН, в котором говорится, что процессы глобального потепления стали необратимыми. Прогнозируется, что при текущей экологической политике властей разных стран будут реализоваться катастрофические сценарии, которые предусматривают потепление на 2,7°C или даже 5,7°C к 2100 году. К этому может привести, например, прогрессирующий выброс парникового метана из тающей вечной мерзлоты с одновременным снижением поглотительной способности биосферы.

Среди других очевидных глобальных последствий изменения климата указывают на: экстремально высокие температуры в некоторых регионах мира, потерю арктических льдов и вымирание лесов. По словам климатологов, уровень моря будет повышаться на протяжении сотен или тысяч лет, даже если глобальное потепление остановится. При стремительном потеплении уровень моря может подняться на 15 метров к 2300 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, межправительственная группа экспертов по изменению климата подчеркнула, что глобальное потепление набрало беспрецедентную скорость. По их словам, этому способствует деятельность людей, а результатом становятся множество экстремальных погодных явлений и катаклизмов.