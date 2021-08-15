Человечеству спрогнозировали войну с дикими животными из-за климата

На фоне дальнейшего изменения климата растет риск конфликтов между людьми и популяциями диких животных. Так считает доцент Вашингтонского университета Бриана Абрамс.

Она, в частности, приводит в пример события 2015 и 2016 годов, когда резко возросло число китов, запутавшихся в рыболовных сетях у западного побережья США. Соответствующие данные приведены в статье журнала Science, а также в пресс-релизе Вашингтонского университета.

Как отмечается в материале Абрамс, небывалое потепление у побережья побудило китов оставить свою среду обитания и отправиться на поиски провизии в узкой полосе. По времени это совпало с сезоном ловли крабов, что послужило причиной катастрофы.

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Кроме того, в отчете правительства Ботсваны говорится о рекордном количестве конфликтов между человеком и дикой природой, когда в 2018 году во время сильной засухи крупные плотоядные животные, питающиеся скотом, принесли вред людям.

В то же время, как указывает ряд исследований, более частые контакты черных медведей с людьми и скотом в некоторых регионах Северной Америки обусловлены двумя циклами Эль-Ниньо – экстремального колебания температур в Тихом океане.

Так, в Индии из-за долгосрочного изменения климата и, как следствия, уменьшения питательной растительности голубые бараны были вынуждены мигрировать в более низкие места и питаться сельскохозяйственными насаждениями. Кроме того, это привлекло к ним внимание снежных барсов.

А в США резкий рост популяций оленей в некоторых регионах способствовал распространению болезни Лайма, которую переносят эти животные.

Так или иначе, в случае тесного контакта человека и дикой природы, что вполне закономерно в условиях ускорения изменения климата, растет риск передачи инфекций от животных людям, и коронавирус – яркий тому пример.

Поэтому Абрамс призывает действовать быстро, не ожидая, пока проблема приобретет серьезные масштабы. По ее мнению, соответствующие исследования помогут уберечься от множества рисков. В частности, Управление по охране рыбы и дикой природы Калифорнии ищет решение проблемы совпадения сезонов рыбной ловли и охоты китов на крабов.

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