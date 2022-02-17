С украинским спутником 'Січ-2-30' удалось установить связь: испытания продолжаются

В базе данных Космических войск США (United States Space Force) появилась информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30". Это значит, что с аппаратом, с которым ранее возникли проблемы на орбите, удалось установить постоянную связь.

Новостью поделился у себя на Facebook депутат от "Слуги народа" Роман Грищук. Он входит в комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, а также является соавтором закона о демонополизации космической отрасли в Украине.

По его словам, со спутником произошла постоянная связь или их серия. Это позволило определить его как один из космических объектов, до этого имевший только условное название.

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В каталоге украинский спутник дистанционного зондирования Земли значится как космический объект 51030, предыдущее название которого – "Object AY". А на визуализации в сервисе Celestrak он отображается как Sich-2-30 (Sich-2-1).

Нардеп отметил, что летно-конструкторские испытания "Січ-2-30" продолжаются и должны завершиться ориентировочно в середине марта.

"Космос всегда дается нелегко, но постепенно, из-за серии неудач и успехов, космическое пространство все же подчиняется", – подчеркнул Грищук.

Напомним: проблемы со спутником "Січ-2-30" возникли уже после того, как 13 января он вывел на орбиту Земли ракетный носитель Falcon 9. Причиной стало неудачное размещение в пространстве, из-за которого на солнечную батарею аппарата попадало мало лучей Солнца. Это негативно повлияло на его энергетический баланс и в итоге связь с ним исчезла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в начале декабря 2021 года спутник "Січ-2-30", изготовленный на конструкторском бюро "Южное" в Днепре, успешно прошел испытания.