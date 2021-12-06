Украинский спутник "Сич-2-30" отправили в США: когда состоится запуск

Изготовленный в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины спутник спутник "Сич-2-30" отправлен в США. Его запуск с мыса Канаверал в штате Флорида намечен на 10 января 2022 года.

Об этом сообщили в Facebook Днепровской таможни. Работы по подготовке спутника к запуску будут проведены уже в США.

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Как отметил в своем Facebook глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, все параметры спутника отвечают предъявляемым техническим требованиям. Он предназначен для обеспечения гражданских нужд нашей страны – получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.

Напомним, ранее Тафтай сообщил об успешном испытании спутника "Сич-2-30", изготовленного на конструкторском бюро "Южное" в Днепре. По его словам, Госкосмическое агентство без отклонений от графика сработало с ведущим предприятием ракетно-космической отрасли страны КБ "Южное".

Еще в марте 2021 года в партии "Слуга народа" сообщили, что Украина успешно провела переговоры с компанией американского изобретателя Илона Маска SpaceX по сотрудничеству относительно запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)". Стоимость запуска – 1 млн долларов. Событие приурочено к 30-летию Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в феврале 2021 года вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский сообщил, что президент Зеленский поставил задачу, что Украине до конца 2021 года нужно вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30(2-1)".