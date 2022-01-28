С украинским спутником "Січ-2-30" возникли проблемы на орбите: появились подробности

С украинским спутником "Січ-2-30", который 13 января вывел на орбиту Земли ракетоноситель Falcon 9, возникли проблемы. Из-за неудачного размещения в пространстве на солнечную батарею аппарата попадало недостаточно лучей Солнца, что привело к негативному влиянию на его энергетический баланс.

Об этом в Facebook сообщило ведущее предприятие ракето-космической отрасли Украины "КБ "Южное". Отмечается, что ситуация возникла в результате влияния ряда внешних факторов, вследствие которого не удалось установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.

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"Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом", – пояснили в бюро.

В то же время, благодаря алгоритмам, заложенным в аппарат еще на этапе разработки, ему удалось самостоятельно перезагрузиться и восстановить работоспособность в энергосберегающем режиме. На предприятии заверили, что в ходе дальнейших сеансов связи отказов бортовой аппаратуры зафиксировано не было.

Отмечается также, что путем моделирования дальнейшего движения космического аппарата по орбите специалисты определили, что в течение 1-2 месяцев он сможет занять пространственное положение, благоприятное для накопления энергии. Это позволит привести ориентацию спутника к штатной.

Напомним: спутник "Січ-2-30" был запущен 13 января с базы Космических сил США на мысе Канаверал. Миссия Transporter 3, в рамках которой состоялся запуск, это специальный совместный полет на солнечно-синхронную орбиту с десятками небольших микроспутников и наноспутников для коммерческих и государственных заказчиков. А двухступенчатая ракета Falcon 9 разработана и изготовлена компанией SpaceX для надежной и безопасной доставки спутников и космического корабля Dragon на орбиту.

Спутник "Січ-2-30" разрабатывался в рамках национальной космической программы Украины. Он предназначен для обеспечения гражданских потребностей нашей страны – получения цифровых изображений на поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.

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