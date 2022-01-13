SpaceХ запустила в космос украинский спутник 'Січ-2-30'. Видео

После десятилетнего перерыва созданный в Украине спутник "Сич-2-30" готов к полету на орбиту Земли. В четверг, 13 января, ракетоноситель Falcon 9 стартовал с украинским спутником на борту.

Запуск происходил с базы Космических сил США на мысе Канаверал. Прямую трансляцию запуска можно просмотреть в YouTube.

Миссия Transporter 3, в рамках которой состоится запуск, это специальный совместный полет на солнечно-синхронную орбиту с десятками небольших микроспутников и наноспутников для коммерческих и государственных заказчиков. А двухступенчатая ракета Falcon 9 была разработана и изготовлена компанией SpaceX для надежной и безопасной доставки спутников и космического корабля Dragon на орбиту.

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Согласно протоколу, нидерландская компания ISILAUNCH будет отвечать за интеграцию сегодняшней миссии, а SpaceX - будет выступать провайдером пусковых услуг.

Ожидается, что погодные условия для запуска Falcon 9 Transporter-3 будут на 70% благоприятными в четверг и на 90% благоприятными для резервного окна в пятницу.

Миссия Transporter-3 станет первым по-настоящему полярным запуском SpaceX из Флориды с тех пор, как Falcon 9 запустила Transporter-2 по почти идентичной траектории в июне 2021 года.

Ракета пролетит возле побережья Флориды в течение нескольких минут после старта. Через несколько минут разгонный блок Falcon 9 пролетит над центральной Кубой. После этого обтекатель Falcon 9 приводнится примерно в 50 милях от побережья острова, где корабль SpaceX выловит обе его половинки из океана для повторного использования.

#Transporter-3 LHAs from SLC-40 NET 13 Jan 15:25 UTC, altern. 14-17 Jan. Booster LZ1 landing. Drop area (red) in case of boostback/SES-1 failure. Fairing recovery north of Cuba ~606km downrange. Dogleg maneuver to SSO azimuth. S2 reentry in Indian Ocean. https://t.co/KEJpIIfF3v pic.twitter.com/m8wR9GjvOz — Raul (@Raul74Cz) January 8, 2022

Спутник "Сич-2-30" разрабатывался в рамках Национальной космической программы Украины. 6 декабря изготовленный в Днепре в рамках Национальной космической программы Украины спутник спутник "Сич-2-30" был отправлен в США. Как отметил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, все параметры спутника отвечают предъявляемым техническим требованиям. Он предназначен для обеспечения гражданских нужд нашей страны – получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах

Напомним, ранее Тафтай сообщил об успешном испытании спутника "Сич-2-30", изготовленного на конструкторском бюро "Южное" в Днепре. По его словам, Госкосмическое агентство без отклонений от графика сработало с ведущим предприятием ракетно-космической отрасли страны КБ "Южное".

Еще в марте 2021 года в партии "Слуга народа" сообщили, что Украина успешно провела переговоры с компанией американского изобретателя Илона Маска SpaceX по сотрудничеству относительно запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)". Стоимость запуска – 1 млн долларов. Событие должно было быть приурочено к 30-летию Независимости Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в феврале 2021 года вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский сообщил, что президент Зеленский поставил задачу, что Украине до конца 2021 года нужно вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30(2-1)".