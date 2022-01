SpaceХ запустила в космос украинский спутник 'Січ-2-30'. Видео

После десятилетнего перерыва созданный в Украине спутник "Сич-2-30" готов к полету на орбиту Земли. В четверг, 13 января, ракетоноситель Falcon 9 стартовал с украинским спутником на борту.

Запуск происходил с базы Космических сил США на мысе Канаверал. Прямую трансляцию запуска можно просмотреть в YouTube.

Миссия Transporter 3, в рамках которой состоится запуск, это специальный совместный полет на солнечно-синхронную орбиту с десятками небольших микроспутников и наноспутников для коммерческих и государственных заказчиков. А двухступенчатая ракета Falcon 9 была разработана и изготовлена компанией SpaceX для надежной и безопасной доставки спутников и космического корабля Dragon на орбиту.

Согласно протоколу, нидерландская компания ISILAUNCH будет отвечать за интеграцию сегодняшней миссии, а SpaceX - будет выступать провайдером пусковых услуг.

Ожидается, что погодные условия для запуска Falcon 9 Transporter-3 будут на 70% благоприятными в четверг и на 90% благоприятными для резервного окна в пятницу.

Миссия Transporter-3 станет первым по-настоящему полярным запуском SpaceX из Флориды с тех пор, как Falcon 9 запустила Transporter-2 по почти идентичной траектории в июне 2021 года.

Ракета пролетит возле побережья Флориды в течение нескольких минут после старта. Через несколько минут разгонный блок Falcon 9 пролетит над центральной Кубой. После этого обтекатель Falcon 9 приводнится примерно в 50 милях от побережья острова, где корабль SpaceX выловит обе его половинки из океана для повторного использования.

#Transporter-3 LHAs from SLC-40 NET 13 Jan 15:25 UTC, altern. 14-17 Jan. Booster LZ1 landing. Drop area (red) in case of boostback/SES-1 failure. Fairing recovery north of Cuba ~606km downrange. Dogleg maneuver to SSO azimuth. S2 reentry in Indian Ocean. https://t.co/KEJpIIfF3v pic.twitter.com/m8wR9GjvOz