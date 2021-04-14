NASA перенесла перший запуск гелікоптера Ingenuity: названо причину

NASA перенесла політ марсіанського вертольота Ingenuity на невизначений термін. Раніше старт було заплановано на 14 квітня.

Як повідомляє сайт аерокосмічного відомства США, фахівці продовжують перевірку програмного забезпечення польотних контролерів. Нову дату польоту повинні оголосити наступного тижня.

"Після того, як ми пройдемо ці етапи (перевірки. – Ред.), ми підготуємо Ingenuity до його першого польоту, який триватиме кілька солей, або марсіанських днів. Ми працюємо над досягненням цих цілей і призначимо дату польоту на наступному тижні. Ми впевнені в здатності команди впоратися з цим завданням і підготуватися до історичного першого в історії керованого польоту Ingenuity на іншій планеті", – повідомили в NASA.

Зазначимо, що мінікоптер Ingenuity розташований у кратері Езеро на Марсі. Літальний апарат уже проводив тестовий запуск і розкрутив свої гвинти до невеликої швидкості.

Нагадаємо, марсохід Perseverance надіслав із Червоної планети зображення з мінігелікоптером Ingenuity і перше фото, отримане з літального апарата.

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