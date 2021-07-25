Беспилотник NASA совершил полет на Марсе на рекордной высоте. Фото

Беспилотник Ingenuity совершил на Марсе десятый автономный полет на рекордной высоте. На этот раз дрон поднялся на высоту в 12 метров.

Об этом в Twitter сообщает американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Дрон пролетел над поверхностью Красной планеты расстояние в 1 милю (более 1,6 км).

Отмечается, что пролет состоялся в районе, который называется "Поднятые хребты". В полете Ingenuity преодолел 10 контрольных точек на маршруте.

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Добавим, что беспилотник Ingenuity весит 1,8 кг, он имеет 1,2 метра в диаметре. На аппарате есть две камеры для фотографирования. Дрон прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance 18 февраля 2021 года. Вскоре после посадки ровер прислал на Землю первые снимки, сделанные на поверхности.

19 апреля компактный беспилотный вертолет Ingenuity удачно осуществил первый полет на Марсе. Также NASA опубликовало видео полета вертолета Ingenuity на Марсе и снимки сделанные беспилотником.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый китайский марсоход "Чжужун" (Zhurong) прислал на Землю фото с поверхности Марса. На снимках показаны раскрытые солнечные панели и антенна ровера.