Китайский марсоход прислал на Землю первые фото с Марса

Первый китайский марсоход "Чжужун" (Zhurong) прислал на Землю фото с поверхности Марса. На снимках показаны раскрытые солнечные панели и антенна ровера.

Как сообщает CNSA, марсоход еще находится на посадочной платформе. Дата запуска ровера пока не определена. Сейчас специалисты занимаются изучением полученных снимков.

Напомним, что в ночь на 15 мая китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе. На его борту находится марсоход " Чжужун" , который займется исследованием грунта и климата на Красной планете.

Масса шестиколесного планетохода составляет 240 килограмм, полезная нагрузка включает в себя камеры, георадар, магнитометр, метеостанцию и анализатор грунта. Ожидается, что ровер будет работать в течение 90 марсианских дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай опубликовал новые фото поверхности Марса, полученные с помощью космического зонда Tianwen-1.