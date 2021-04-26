NASA показало новые уникальные фото и видео с Марса

NASA опубликовало видео полета вертолета Ingenuity на Марсе и снимки сделанные беспилотником.

Как сообщает сайт аэрокосмического американского ведомства, снимки сделаны во время полета на высоте пяти метров.

Отмечается, что Ingenuity достиг скорости в 2 метра за секунду и пролетел 50 метров на поверхностью Красной планеты. Время полета составило 80 секунд.

"Сегодняшний полет был тем, что мы планировали. В то же время он был просто потрясающим. Мы вновь демонстрируем критически важные возможности, которые позволят добавить воздушное измерение в будущие миссии на Марс", – рассказал представитель NASA Дэйв Лавери.

Напомним, что 19 апреля, компактный беспилотный вертолет Ingenuity удачно осуществил первый полет на Марсе.

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