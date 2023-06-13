Астрономы обнаружили уже 50 таинственных сигналов, отправленных из далекого космоса на Землю

Ученые зафиксировали уже 50 повторяющихся быстрых радиосплесков (FRB), которые направлены из глубин космоса и принимаются аппаратами на Земле. Только во время последнего исследования было обнаружено сразу 25 таких сигналов.

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Об этом рассказали ученые из Института Кавли Массачусетского технологического института и другие ученые, работавшие над исследованием, опубликованным в журнале The Astrophysical Journal. В работе ученые использовали современные статистические инструменты, а также радиотелескоп CHIME (Канадский эксперимент по картографированию интенсивности водорода), ежедневно сканирующий все северное небо.

Исследование предполагает, что все FRB имеют разное происхождение. Это подтверждается тем, что сигналы могут повторяться с течением времени, имея разную длительность всплесков и частотные диапазоны.

Быстрые радиовсплески (FRB) – это повторяющиеся вспышки радиоволн, источник которых является загадкой для астрономов. Как пишет SciTechDaily, известно, что они возникают далеко за пределами нашей галактики Млечный Путь и, вероятно, образуются из пепла умирающих звезд.

Причем ученые знают о двух видах радиоволн, которые, вероятно, имеют разный источник происхождения. Одни из них вспыхивают только один раз, в то время как другие – несколько раз.

Сейчас большая команда астрономов работает над расшифровкой происхождения и природы этих FRB. Именно в рамках этой работы они рассказали об открытии 25 новых повторяющихся источников космических радиосигналов.

Исследование выявило, что значительное количество таких сигналов неактивны, поскольку производят менее одной вспышки за неделю наблюдений.

Именно CHIME помог ученым, предоставив огромные массивы данных относительно "деятельности" в небе над нами. Для того чтобы разобраться с этими данными, ученые создали новый набор статистических инструментов, который помог автоматизировать работу.

Впоследствии астрономы смогли наблюдать один и тот же источник FRB с помощью различных телескопов и изучать разнообразие излучения. Как объяснил постдокторант Института астрономии и астрофизики им. Данлапа и один из авторов исследования Зигги Плеунис, теперь ученые могут точно узнать, что "две или более поступающих с подобных мест вспышек не являются просто совпадением".

Исследователи также обнаружили, что радиоволны, вспыхивавшие только один раз, отличались от тех, которые вспыхивали несколько раз, как по длительности, так и по диапазону излучаемых частот.

Плеунис добавил, что FRB, вероятно, образуются из остатков взрывной смерти звезд, так что их изучение позволит больше узнать о материале, который выбрасывается до и во время гибели звезды, а затем возвращается в галактики, в которых существуют FRB.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что, по мнению ученых, в центре галактики Млечный Путь может существовать развитая форма инопланетной жизни, посылающая сигналы на Землю.

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