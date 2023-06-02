Инопланетяне в центре галактики Млечный Путь могут посылать сигналы на Землю: ученые начали исследование

Ученые намерены исследовать радиоимпульсы, поступающие из центра нашей галактики, предполагая, что они могут являться сигналами от развитой цивилизации. Речь идет об узкочастотных импульсах, обычно излучаемых пульсарами, но аналогичные импульсы используют и люди в радарах.

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О новом исследовании под руководством аспиранта Корнельского университета Акшая Суреша рассказывается в статье для The Astronomical Journal. Для исследования сигналов ученые уже разработали собственное программное обеспечение.

Ученые предполагают, что такие радиоимпульсы могут быть очень эффективным средством коммуникации даже на очень больших расстояниях, поскольку они четко выделяются на фоне радиошума космоса. Поэтому, считает Суреш, эти радиоимпульсы являются привлекательным объектом для прослушивания при поиске инопланетных цивилизаций.

Исследователи разработали специальное программное обеспечение, способное обнаруживать повторяющиеся импульсы и уже протестировали его на известных пульсарах. Тесты показали, что технология работает хорошо даже несмотря на то, что частотные диапазоны, на которых транслируются сигналы, очень малы, составляя лишь десятую часть ширины частот, используемых в обычных FM-радиостанциях.

Далее в своих опытах ученые объединили новый метод с данными телескопа Грин Бенк в Западной Виргинии (США).

Как пояснил соавтор исследования Вишал Гаджар из Института SETI, занимающегося поиском инопланетной жизни, ранее усилия ученых были сосредоточены на поиске непрерывных сигналов, но теперь становится понятно, что сигналы, подобные радиоимпульсам пульсаров, могут быть более эффективными как средство межзвездной связи на огромных расстояниях.

Основные силы исследования ученые направили на прослушивание центра Млечного Пути, поскольку, как считается, он насыщен звездами, вокруг которых могут существовать потенциально пригодные для жизни экзопланеты.

Кроме того, центр галактики является оптимальным местом, сигналы из которого можно одновременно посылать во все концы Млечного Пути, охватывая как можно более широкий спектр планет.

Ученые также убеждены в том, что для своего сигнала инопланетяне будут использовать именно узкочастотные полосы, а сигнал будет состоять из повторяющихся паттернов, поскольку, если мы услышим что-нибудь подобное, то точно будем знать, что это не природное явление.

Разработанный учеными метод позволяет всего за 30 минут проанализировать 1,5 миллиона образцов данных телескопов. Первое масштабное исследование, проведенное учеными, к сожалению, не выявило признаков инопланетной жизни. Но впереди им еще предстоит большая работа, которая может в конце концов завершиться сенсационным успехом.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал, что одно из исследований показало, что в Млечном Пути существуют сотни миллионов миров, где может существовать жизнь.

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