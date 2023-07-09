Арктические ледники скрывают метановую бомбу замедленного действия: о чем предупредили ученые

Таяние арктических ледников открывает источники подземных вод, высвобождающие в атмосферу Земли большое количество метана. Этот мощный парниковый газ потенциально усилит климатические изменения.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience. Ученые предупреждают, что теперь, скорее всего, необходимо будет пересмотреть планы по глобальному снижению выбросов парниковых газов, поскольку необходимо учесть метан, высвобождающийся вследствие таяния ледников.

Ученые из Кембриджского университета и Университетского центра на Шпицбергене (Норвегия), проводившие полевые исследования, обнаружили, что таяние ледников обнажает источники подземных вод, которые могут стать недооцененным источником мощного парникового газа метана.

Исследователи предполагают, что выбросы метана, вероятно, будут расти, поскольку арктические ледники будут отступать, открывая новые источники и усиливая глобальное потепление.

Источники, изучаемые исследователями, ранее не считались потенциальным источником выбросов метана.

"Это значительный и потенциально растущий источник выбросов метана, который до сих пор не учитывался в наших оценках глобального бюджета метана", – сказала ведущий автор исследования из Кембриджскому факультету наук о Земле Габриэль Клебер.

Она провела почти три года, наблюдая за химическим составом воды более ста источников на Шпицбергене, где температура воздуха растет вдвое быстрее, чем в среднем в Арктике.

"Поскольку он нагревается быстрее, чем остальная Арктика, мы можем получить предварительное представление о потенциальном выбросе метана, который может произойти в большем масштабе в этом регионе", – отметила ученая.

В свою очередь, соавтор исследования, профессор из Университетского центра на Шпицбергене Эндрю Ходсон добавил, что не может представить "ничего более ужасного, чем зрелище выбросов метана в непосредственной близости от отступающего ледника".

Предыдущие исследования в Арктике были сосредоточены на высвобождении метана из талой вечной мерзлоты (замерзшей земли).

"Хотя основное внимание часто уделяется вечной мерзлоте, это новое открытие свидетельствует о том, что существуют и другие пути выбросов метана, которые могут быть еще более значимы в глобальном бюджете метана", – пояснила соавтор исследования, профессор Кембриджского факультета наук о Земле Александр Тур .

Обнаруженные источники метана питаются водной системой, скрытой под большинством ледников, использующей большие запасы подземных вод в отложениях и окружающих коренных породах. Когда ледники тают и отступают, там, где сеть подземных вод пробивается на поверхность, появляются источники.

Исследователи обнаружили, что выбросы метана из подземных ледниковых источников на Шпицбергене могут превышать 2 000 тонн в течение года, что составляет примерно 10% от годового объема выбросов метана в результате добычи нефти и газа в Норвегии.

По словам Клебер, этот источник метана, вероятно, станет более значимым, поскольку таяние ледников будет открывать все большее количество источников.

"Если глобальное потепление будет продолжаться бесконтрольно, то выбросы метана из подземных ледниковых источников, вероятно, станут более масштабными", – резюмировала она.

Клебер также призвала ученых уделить больше внимания этой проблеме, поскольку, по ее мнению, уже зафиксированное ими количество метана окажется скудным, когда на поверхность попадет "общий объем газа, находящегося под этими ледниками и ожидающий выхода".

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые катастрофически просчитались с таянием ледников.

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