Ученые катастрофически просчитались с таянием ледников: обнародовано предупреждение из прошлого

Ученые, изучавшие таяние ледников по фотографиям со спутников, допустили существенную ошибку относительно скорости этого процесса. Новое исследование показало, что при потеплении климата ледники могут отступать до 600 метров за сутки, что в 20 раз превышает самые пессимистические прогнозы, сделанные ранее.

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Новое исследование, проведенное международной группой ученых во главе с доктором Кристин Батчелор из Университета Ньюкасла (Великобритания), было опубликовано в журнале Nature. В своей работе ученые использовали снимки морского дна с высоким разрешением, чтобы обнаружить, как быстро бывший ледниковый щит, простиравшийся от Норвегии, отступал в конце последнего ледникового периода, около 20 000 лет назад.

Исследователи создали карту морского дна, на которую было нанесено 7600 мелких форм рельефа, называемых "гофрированными хребтами". Эти хребты имеют высоту менее 2,5 м и расположены на расстоянии от 25 до 300 метров друг от друга.

Считается, что такие формы рельефа образовались, когда отступающий край ледника двигался вверх и вниз во время приливов, поднимая отложения с морского дна в хребты. Учитывая, что в течение дня происходил прилив и отлив – каждый день формировались два хребта. Вычислив расстояние между ними, можно получить данные о движении льда.

Результаты исследования показали, что прежний ледниковый покров испытывал импульсы отступления со скоростью от 50 до 600 метров в день. Это гораздо быстрее, чем любая скорость отступления ледникового покрова, которую можно наблюдать со спутников или вычислить по подобным формам рельефа в Антарктиде.

"Наше исследование является предупреждением из прошлого о скорости, с которой ледниковые щиты физически способны отступать", – сказала Батчелор.

Полученная информация очень важна для компьютерных симуляций, которые прогнозируют грядущие изменения ледникового покрова и уровня моря.

"Это исследование показывает ценность получения изображений высокого разрешения о сохранившихся на морском дне оледеневших ландшафтах", – сказал соавтор исследования доктор Даг Оттесен из Геологической службы Норвегии.

Обнадеживающей является информация о том, что такие периоды быстрого отступления ледникового покрова могут продолжаться только в течение коротких промежутков времени: от дней до месяцев.

Исследователи также обнаружили, что быстрее всего лед отступал, когда находился на наиболее плоских участках своего ложа.

"Ледниковый край может оторваться от морского дна и отступить почти мгновенно, когда он становится плавучим", – объяснил соавтор исследования доктор Фрейзер Кристи из Полярного исследовательского института Скотта.

Исследователи предполагают, что импульсы подобного быстрого отступления в скором времени можно будет наблюдать в некоторых частях Антарктиды. В частности, на огромном леднике Твейтса в Западной Антарктиде, который также называют ледником Судного дня. Свое предположение ученые основывают на том факте, что ледник Твейтса недавно приблизился к равнинному участку своего ложа.

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