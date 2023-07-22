Почему телефон нельзя заряжать на кровати: последствия могут быть критическими

Зарядка телефона – одна из рутинных задач, которую мы мало замечаем и тонкостям которой придаем иногда слишком мало значения. Между тем, некоторые наши привычки, связанные с подзарядкой, могут быть весьма опасными.

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Одна из таких привычек – это заряжать телефон на кровати. OBOZREVATEL разбирался, что с ней не так.

Подключить телефон к зарядному устройству и положить его возле себя в постели или даже под подушку может быть очень удобно. Так не пропустишь будильник или какое-нибудь важное сообщение. Да и просто полистать странички на экране можно в любой момент. Но эксперты категорически не советуют поступать подобным образом.

Проблема кроется в способности батареи нагреваться во время зарядки. Если положить ее на поверхность, которая сохраняет тепло, как например одеяло, плед или матрас, этот перегрев может ощутимо усилиться. В таком случае возникает риск возгорания. Еще больше он растет, если накрыть устройство сверху подушкой. Тогда батарею будет нагревать сразу с двух сторон и нагреваться значительно быстрее.

Правило не заряжать на кровати или диване касается любых электронных гаджетов с аккумуляторными батареями – планшетов, фитнес-трекеров, смарт-часов и т.д. Даже самый маленький аккумулятор может стать источником возгорания.

Как заряжать телефон безопасно. Эксперты советуют соблюдать два ключевых правила:

класть подключенное к зарядке устройство на ровную твердую поверхность, такую как стол или тумба;

не оставлять гаджеты во время зарядки без присмотра.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли прерывать зарядку смартфона до того, как он достигнет 100% наполненности батареи.

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