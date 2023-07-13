Можно ли прерывать зарядку смартфона: ответ экспертов

От того, как вы заряжаете смартфон, зависит долговечность и емкость батареи, и это известный факт. А дальше начинаются многочисленные опасения и мифы. Так многие считают, что прерывать процесс зарядки гаджета плохо – это якобы может повредить его аккумулятор.

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OBOZREVATEL решил разобраться в тонкостях процесса с точки зрения экспертов. И дает профессиональный ответ на вопрос, можно ли прерывать процесс зарядки смартфона.

У мобильных телефонов предыдущих поколений батарея действительно не была рассчитана на неполную зарядку. Из-за такого использования ее емкость постепенно сокращалась. Поэтому многие приняли за привычку заряжать телефон ночью, пока спят. Современные гаджеты устроены несколько по-другому.

Их аккумуляторы сконструированы с учетом необходимости заряжать их частично. То есть, вы можете подзарядиться на несколько процентов во время поездки в машине, подключиться к розетке, пока пьете кофе в кафе или перехватить немного заряда из повербанка друга во время прогулки. Это никак не повредит батарее.

Более того, эксперты утверждают, что зарядка телефона до 100%, как и полная разрядка его значительно вреднее для батареи. Поэтому окончательный ответ на этот вопрос таков – прерывать зарядку смартфона можно и для него будет даже полезнее такой подход, чем оставление его на зарядке на всю ночь. Никаких ограничений по количеству коротких циклов при этом нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона постоянно подключенным к розетке.

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