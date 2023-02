Каким было первое в истории видео на YouTube и при чем здесь голая грудь Джанет Джексон

Видеохостинг YouTube с момента своего появления в 2005 году прошел путь от нишевого сайта, где все делились своими видео до сверхпопулярного видеосервиса, в котором каждый может найти то, что ему по вкусу: музыкальные видео, развлекательные шоу, обучающие видео, кинопремьеры – только выберите.

Видео дня

Но 18 лет назад все было совсем не так и первым видео на YouTube была не какая-то коллаборация суперпопулярных артистов, как это произошло бы сейчас, а короткое видео о походе в зоопарк, которое, тем не менее, стало историческим.

OBOZREVATEL вспоминает историю первого видео на YouTube и рассказывает, как оно превратилось в символ и даже инструмент борьбы против Google.

Я в зоопарке

23 апреля 2005 года на YouTube, который едва-едва запустился, появилось первое в истории видео. Его вряд ли можно назвать кинематографическим или увлекательным и вообще сложно подобрать для него лучшее описание чем "обыденное".

Видео под названием Me at the zoo было снято в Зоопарке Сан-Диего в Калифорнии и длилось всего 18 секунд. И все же это не помешало ему стать историческим.

Автором видео был пользователь jawed, он же Джавед Карим – соучредитель YouTube, которому на тот момент было 25 лет. Видео снималось на камеру Карима, а оператором был его друг Яков Лапицкий, за свою работу даже получивший собственную страницу на авторитетном киносайте IMDB.

"Ладно, сейчас мы находимся перед слонами. Самое крутое у них то, что у них очень, очень, очень длинные хоботы. И это… это круто. И это, собственно, все, что я могу сказать", – сказал на видео Карим.

Никаких вам ставьте лайки, подписывайтесь на канал и других призывов. Все просто и честно, но вместе с тем исторически. Просто посмотрите сами:

Не удавшийся сайт знакомств

Интересно то, что первоначально идея видеосервиса появилась у Карима и еще двух соучредителей YouTube – Стива Чена и Чеда Херли, когда они задумали сделать сервис знакомств, на котором вместо анкет с фото публиковались бы видео. Ребята даже нашли волонтерок, которые начали записывать им видео для сайта и когда стало понятно, что они не способны собрать видео даже от сотни девушек, идея сайта для знакомств трансформировалась в видеосервис для всех.

Примечательно, что и здесь не обошлось без женщины.

По одной из версий, идея создания YouTube как сервиса для обмена видео возникла из-за пикантного инцидента, произошедшего во время финала Суперкубка, когда Джастин Тимберлейк (случайно или нет) обнажил грудь Джанет Джексон, с которой исполнял общую песню.

Дело в том, что по каким-то причинам Карим упустил пикантный момент во время трансляции вживую и впоследствии тщетно пытался найти видео с ним в сети. Поэтому ему не оставалось ничего другого, как создать сайт, куда все желающие впоследствии могли бы заливать собственные видео. Вот уж эти ребята…

Кстати, Джавед, теперь ты можешь это смотреть даже в FullHD.

Видео содержит контент 18+

Решение о создании видеосервиса для всех оказалось настолько удачным, что YouTube изменил понимание того, как общество получает информацию и превратился в феномен, приобретенный в октябре 2006 года корпорацией Google за 1,65 млрд долларов.

Видео, изменившее ВСЕ!

Несмотря на то, что сейчас видео Карима считают историческим, на самом деле оно не имело такого влияния на YouTube во время своего выхода. Аудиторию сервис начал собирать только впоследствии, в июле 2005 года, когда на сайте был введен ряд новшеств: там появились комментарии, а также возможность вставлять видео на сторонние сайты. Благодаря этому уже к концу 2005 года просмотры видео на Youtube составили 8 млн в день.

По состоянию на конец февраля 2023 года видео Карима имеет более 258 млн просмотров, 13 млн лайков и более 11 млн комментариев. В частности, и с благодарностью от Зоопарка Сан-Диего.

"Для нас большая честь, что первое в истории видео для YouTube было снято именно здесь!" – говорится в комментарии Зоопарка.

СМИ же называют видео Me at the zoo самым важным видео на YouTube всех времен.

"Оно репрезентативно для YouTube – это не обязательно должно быть изысканное производство; оно может быть доступным. Первое видео на YouTube – это то, что кто-либо может создать самостоятельно", – отметили в Business Insider.

Los Angeles Times также отмечает важность этого видео, ведь "как первое видео, загруженное на YouTube, оно сыграло ключевую роль в фундаментальном изменении того, как люди потребляют медиа, и помогло открыть золотую эру 60-секундного видео".

New York Observer также назвал его самым важным видео в истории YouTube, заявив, что "это практически исторический артефакт".

Какого черта мне нужен аккаунт google+?

Интересно, что и сам Карим осознает того, насколько важно его видео и не стесняется использовать это. К счастью, с хорошей целью.

В ноябре 2013 года Google решила, что видеосервису нужно что-то новое. Ничего лучше не придумав, в корпорации решили привязать комментирование видео к аккаунтам Google+. Это настолько не понравилось пользователям сервиса, что они писали об этом везде, где только возможно.

Карим тоже не остался в стороне и изменил описание видео на новое.

"Какого черта мне нужен аккаунт google+, чтобы комментировать видео?" – написал он.

Впоследствии он также критиковал YouTube за идею удаления дизлайков под видео, назвав это "глупой идеей".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядел первый в истории человечества телевизор и кто его изобрел.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.