'Никакого шанса': Трюдо ответил на заявления Трампа о присоединении Канады к США

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо прокомментировал идею избранного президента США Дональда Трампа касательно присоединения Канады к Америке как 51-го штата. Глава правительства отметил, что такой сценарий невозможен.

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Об этом Трюдо написал на своей странице в соцсети Х. Он подчеркнул, что "нет никакого шанса" на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов.

"Работники и сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются крупнейшими партнерами друг для друга в сфере торговли и безопасности", – подчеркнул политик.

Так Трюдо отреагировал на недавнее заявление Трампа о том, что он может использовать "экономическую силу", чтобы сделать Канаду 51-м штатом США. Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, избранный президент отметил, что для гипотетического присоединения Канады к США он не рассматривает возможность использования военной силы.

Напомним: Дональд Трамп заявил, что Канаде "стоит стать 51-м штатом" Америки, если 25% торговых пошлин Вашингтона "убьют" канадскую экономику. Он сказал это в разговоре с премьер-министром страны Джастином Трюдо, на что тот и другие присутствующие на встрече "нервно рассмеялись", заявили в СМИ.

На этом Трамп не остановился и продолжил продвигать свою идею. За такое решение он пообещал гражданам Канады снижение налогов более чем на 60%.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что покинет пост главы Либеральной партии Канады, но в отставку уйдет только после избрания нового лидера либералов. Политик отметил, что решение принято на фоне давления со стороны однопартийцев, обеспокоенных плохими результатами последних опросов.

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