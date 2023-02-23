Экран 3х4 см и лупа: как выглядели первые телевизоры в мире и кто их изобрел

Сейчас это сложно представить, но первые телевизоры в начале XX века были больше похожи на тяжелые шкафы с маленьким экраном, который в основном показывал тестовый шаблон, поскольку телетрансляции включались только в определенное время. К тому же, картинка была черно-белой и вообще ее качество оставляло желать лучшего. Это было скорее радио с картинками, чем настоящее телевидение. И все же идея захватила человечество и сто лет спустя, вероятно, уже нет людей, у которых дома не было бы телевизора.

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OBOZREVATEL рассказывает о первых телевизорах, а также о тех, кто их изобрел.

Кто придумал телевидение

Назвать одного конкретного изобретателя телевизора (и телевидения в целом) будет очень сложно, ведь самому изобретению предшествовали открытия, позволившие воплотить его в жизнь. В частности, в 1830-40-х годах Сэмюэл Морзе разработал телеграф, показав человечеству возможность передачи информации через провода. Впоследствии в 1876 году Александр Грэм Белл показал телефон, позволивший передавать человеческий голос по проводам на большие расстояния. Еще один шаг к изобретению телевидения – так называемый электрический телескоп, который был в 1884 году изобретен Паулем Нипковым. Его прибор мог передавать изображения по проводам с помощью вращающихся дисков. В сущности, это была ранняя форма механического телевидения.

В начале 1900-х систему Нипкова независимо друг от друга совершенствовали российский физик Борис Розинг и шотландский инженер Алан Арчибальд Кэмпбелл-Свинтон. Они придумали заменить диски на электронно-лучевые трубки, разработанные ранее немецким физиком Карлом Брауном.

В результате своей работы Свинтон создал систему, в которой электронно-лучевые трубки были размещены внутри передающей изображения камеры, а также внутри приемника. Это была первая в мире полностью электронная телевизионная система.

Затем инженер российского происхождения Владимир Зворыкин, эмигрировавший в США в 1923 году, работая в компании Westinghouse в Питтсбурге, подал заявку на первый телевизионный патент, который назвал "Иконоскоп".

А уже 1927 первый в мире рабочий телевизор был продемонстрирован шотландским инженером Джоном Бердом в Лондоне в присутствии 50 ученых. Основанная им компания уже в 1928 году осуществила первую трансатлантическую телевизионную передачу между Лондоном и Нью-Йорком, а также первую передачу на корабль в средней Атлантике.

Берду также приписывают первую демонстрацию цветного и стереоскопического телевидения.

Два года спустя Зворыкин продемонстрировал собственную полностью электронную телевизионную систему на съезде радиоинженеров в США, чем заинтересовал руководителя "Радиокорпорации Америки" (RCA) Дэвида Сарноффа, нанявшего Зворыкина для разработки и усовершенствования телевизионных технологий для компании.

Между тем, в 1927 году 21-летний американский изобретатель Фило Фарнсворт разработал собственную телесистему. Его идея заключалась в том, чтобы использовать вакуумную трубку, которая могла раскладывать изображение на линии, передавать их и превращать обратно в изображение.

Телеисследования не отставали и в Азии. В 1926 году Кендзиро Такаянаги продемонстрировал первую телевизионную систему, использовавшую электронно-лучевую трубку (ЭЛТ), в Промышленной средней школе Хамамацу в Японии.

В США же Сарнофф благодаря маркетинговым возможностям своей компании широко представил публике телевидение на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

Под эгидой языкового подразделения RCA, Национальной телерадиокомпании (NBC) Сарнофф транслировал церемонию открытия выставки, в том числе речь президента Франклина Рузвельта.

Но в то время телевидение оставалось малопонятным и малодоступным для обычных людей, основными источниками информации для которых были радио и газеты. А Вторая мировая война вообще чуть не похоронила идею телевидения. Однако именно в послевоенный период новый толчок в развитии телевидения привел к росту популярности телевидения и появлению его в домах людей.

Первые телевизоры

Первые телевизоры визуально мало отличались от громоздких радиоприемников и работали по схожему типу: телесистема состояла из трех частей – одна принимала звук, другая – изображения, а третья выводила это все зрителю.

Именно телезрителю, а не зрителям, поскольку экраны первых телевизоров были размером с почтовую марку, а для "улучшения" изображения перед ними устанавливалось увеличительное стекло. Правда, это не слишком сильно помогало, поскольку качество картинки было очень низким, так что зритель мог угадывать формы объектов, но не созерцать их в полном смысле слова.

Одним из первых коммерческих телевизоров стал телевизор немецкой компании Telefunken, который в 1934 году использовал электронно-лучевую трубку. Однако германские телевизоры были большими по размеру.

Позже по аналогичной технологии начали производить телевизоры и в других странах мира. В США самая дешевая модель с 12-дюймовым экраном (30 см) стоила 445 долларов США, что немногим дешевле автомобиля, за который в конце 1930-х годов просили около 600 долларов.

До Второй мировой войны в Великобритании было произведено около 19 000 электронных телевизоров, а в Германии – около 1 600. После войны же их производство стремительно выросло.

С появлением цветных экранов только с 1946 по 1951 год количество приобретенных телевизоров выросло с 6000 до около 12 миллионов. А к 1968 году почти каждая семья в западных странах имела телевизор.

Телевизоры в СССР

В Союзе традиционно не отставали от Запада, подсматривая, а подчас и полностью копируя идеи. Аналогичная ситуация сложилась и с телевизорами, которые уже в начале 30-х годов выпускали "советы". Это была модель телеприставки "Б-2", которая работала по дисковой системе Нипкова и нуждалась в двух отдельных блоках для работы. У нее был миниатюрный экран, размером 3х4 сантиметра, "улучшенный" лупой. Несмотря на это, с 1933 по 1936 год было выпущено 3 тысячи таких телевизоров.

Массово же телевизоры в СССР начали производить в конце 1940-х годов, когда начали появляться телесистемы "Москвич-Т1", "Ленинград Т-2", "КВН-49" и другие.

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