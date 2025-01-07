Первая книга в этом году. И это просто поразительно. В глубоких деталях отражено все, что делалось в окружении Байдена по отношению к нашей войне. Книга масштабная и ее много цитировали, я же выделю несколько упущенных, по моему мнению, эпизодов.

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Далее текст на языке оригинала.

1. Початок. Книга показує дуже важливий момент про який я колись давно теж писав. Однією з причин чому путін ухвалив рішення вторгнутися був.... провал США в Афганістані. Ніхто не міг зрозуміти чому орки вирішили вторгатися такими малими силами. Насправді путін і ко вирішили, що ситуація буде ідентична до Афганістану, коли афганські сили не чинили опору талібам. 80 тисяч талібів захопили країну, де було 300 тисяч вишколених американцями місцевих сил.

На цьому фоні в книзі цитують розмову Келога і Трампа про можливе вторгнення ( нагадую Келог представник по Україні зараз). Трамп питає його чому путін розглядає можливість вторгнутися і Келог відповідає: тому що бачить слабкість.

Афганістан став дуже великою проблемою ще й тому, що після цього американським спецслужбам перестали довіряти. Хоча вони на 100% володіли планами росіян. Описується епізод зустрічі Бернса і Наришкіна, де останній просто офігів від поінформованості американців.

2. Команда. Попри все команда Байдена дуже крута. Стратегія була уникати ескалації, що по факту дорого нам обходиться. Але це круті люди. Остін взагалі мужик з величезними яйцями. В момент загрози застосування ядерного удару він подзвонив Шойгу і розповів, що зробить якщо буде удар. Шойгу сказав, що не любить коли йому погрожують. На це Остін відповів, що він не погрожує, він керує найсильнішою в історії армією світу. Аналогічно і Бернс, який дуже багато речей правильно прогнозував і аналізував.

Разом з цим стратегія стримати путіна спрацювала погано. Ідея лякати його наслідками була провальною.

3. Трамп і Грем. В книзі описані стосунки Трампа і сенатора Ліндсі Грема. Грем має колосальний вплив на Трампа. І це дуже гарні новини, бо це один з дуже глибоких і системних політиків. Він якорить Трампа, дає йому раціональність. Разом з цим, описуються і цікаві розмови між ними. Так Трамп не міг зрозуміти чому США не ставлять путіна на місце, чому не показують йому свою могутність. Тому це ще раз нагадує всім нам, що він ніколи не буде ні під кого прогинатись. І дяка Богу, що він слухає Грема.

4. Оцінка. В книзі є оцінка розвідки США стану російської армії на травень 2024. Американці шоковані, що путін може так витрачати ресурси за такі малі здобутки. За їх оцінками, сухопутна армія рф виснажена на багато років вперед порівняно з НАТО. Аналогічно і технологічна відсталість. Вони бачать і колосальну кризу економіки.

Але разом з цим, на їх думку, путін не стає менш небезпечним. Вони вважають, що для нього це війна про виживання і він не мислить її раціонально.

Загалом книга вражаюча. В деталях як працює американська політика.