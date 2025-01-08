День кумовьев 2025: украинские звезды рассказали, как близкие друзья стали им родными

В среду, 8 января, украинцы отмечают теплый семейный праздник – День кума. По традиции, принято ходить в гости, щедро угощаться, дарить подарки и рассказывать интересные истории.

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Считалось, что обязательно нужно угостить кума, чтобы дети росли здоровыми. Телеведущие каналов ICTV и ICTV2, известные артисты и артистки рассказали OBOZ.UA о тех, кто крестил их детей, и почему они считают их почти родственниками.

Ведущий Сергей Лиховида: Кумы – это о сознательном выборе

Телеведущий программы "Утро в большом городе" на канале ICTV2, известный интервьюер Сергей Лиховида очень тепло отзывается о своих кумовьях и считает, что своего ребенка можно доверить только лучшим друзьям. Он уверен: с ролью второго папы и мамы могут справиться только настоящие друзья.

"Что же касается моих кумовьев – то это точно о сознательном выборе, желании, чтобы у ребенка был настоящий крестный. На эту роль хотелось выбрать действительно лучших друзей, которым я могу доверить своего ребенка: потому что крестные родители – это действительно как вторая мама и папа для ребенка, которые должны помогать в воспитании, закладывать правильные смыслы и ценности, а также будут присутствовать в жизни ребенка и в перспективе станут для него друзьями. Поэтому мы с женой Региной определились с кандидатурой кумовьев сразу, – отметил он. – Саша Куровский – мой лучший друг, поэтому он стал крестным папой, а Татьяна Дудко – лучшая подруга моей жены, она стала кумой".

По словам ведущего, у него с женой не было другого варианта, а о своем выборе они ни разу не пожалели.

"Мы лучшие друзья с кумовьями, и уже чувствуем, что стали больше, чем друзья: мы действительно являемся семьей и в этом году даже вместе праздновали Рождество. У нас много общих интересов, в частности лыжи и большой теннис, мы много вместе путешествовали по миру, когда была возможность, а сейчас часто организуем общий отдых в Украине, – добавил он. – Нам вместе очень комфортно, тепло и уютно, есть о чем. поговорить и есть о чем помолчать, мы можем доверить друг другу секреты и просто искренне поделиться какими-нибудь личными моментами. Они наша семья и мы их безгранично любим".

К слову, Александр и его жена Наталья пригласили его стать крестным отцом их сына Дана. Ведущий согласился, отметив, что это его первый крестник.

"Недавно на одной из посиделок мы шутили, что как незаметно подкралось время, когда слово "кум" перестало значить кого-то из близкого круга родителей и стало словом уже нашего лексикона. Но на самом деле иметь кумовьев – это очень прикольно, ну, по крайней мере, таких как у меня – точно, – считает Лиховида. – Потому что это самые лучшие, самые прикольные, самые веселые, самые легкие на подъем люди в мире, которых я знаю. Люблю и ценю их безгранично и обязательно поздравлю с днем кумовьев.

Певица Мария Бурмака: Когда-то наша Маланка гремела, мы щедровали, маланковали

Известная украинская певица, автор песен, общественная активистка Мария Бурмака сказала просто: я многим крестная и многим кума. Она рассказала, кто из известных людей крестил ее дочь Ярину и кому она стала крестной мамой.

Своих кумовьев Мария назвала лучшими друзьями и вспомнила, как они вместе весело маланковали на зимние праздники. Эти веселые встречи прекратились с началом полномасштабной войны, но в планах певицы возобновить праздничные обходы.

"Самые главные мои кумовья – это Богдан Бенюк, крестный отец моей дочери Ярины и жена Ивана Малковича – Ярина. Помню, дни рождения Ярины проходили по два дня: первый день – с кумовьями, следующий – с друзьями из детского сада и их родителями, – вспомнила она. – Крестной мамой являюсь и я. Вот, например, для дочери своего брата Ксении и дочери бывшего гитариста Алексея Боломсы. Мы часто видимся, настоящие кумовья нового поколения. А еще моя крестница – моя подруга, телеведущая Лариса Губина. Несколько лет назад ее мама попросила покрестить Ларису. Так что я для многих крестная и для многих кума".

Певица призналась, что раньше никогда не праздновала День кумовьев. Она считает, что им не нужны какие-либо праздники, чтобы встретиться.

"К Ивану Малковичу заезжаю в А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГУ, а в прошлом году записали вместе колядку "А у пана Ивана" для "Территории Рождества" Анжелики Рудницкой. А к Богдану Бенюку вот планирую идти в театр на Подоле. Они мои близкие друзья, первый круг, так можно сказать, – добавила Бурмака. – Раньше было много веселых и смешных историй. Но с началом войны мы и видимся меньше, и колядовать меньше ходим. А когда-то наша Маланка гремела, мы ходили щедровать, маланковать. Был и Малкович, Бенюк, Кузьма, и Тарас Чубай. Вспоминаю это сейчас и с улыбкой и с грустью. Но эту традицию нужно восстановить: на то они и традиции, чтобы держаться за них с кумовьями".

Актер Владимир Гладкий: Мои кумовья – мои друзья, они всегда поддерживают меня и помогут

Звезда комедии "Крашанка", сериалов "Участковый с ДВРЗ", будущего приключенческого роуд-муви "АТП Перевозчики" уверен, что кумовья должны быть близкими друзьями – тогда будет доверие, понимание и темы для обсуждения.

Владимир знает, о чем говорит, ведь он трижды становился крестным папой и откровенно делится своим опытом.

"Вообще, у меня трое крестников. Впервые я крестил мальчика, когда мне самому было лет 16, и сейчас мы довольно редко связываемся, к сожалению. У меня тоже есть еще один крестник и крестница Алиса, с родителями которых я очень часто и искренне общаюсь. Считаю, что кумовья в первую очередь должны быть твоими друзьями, потому что если вы не общаетесь откровенно и не проводите вместе время, то кумовство не сделает вас близкими, – отметил актер. – Хотя на это Рождество 25 декабря мы с кумовьями собирались тесным кругом. Мои кумовья всегда поддерживают меня и помогут, если потребуется. Со своей стороны, я тоже – сделаю все, что смогу, чтобы помочь им. Они вообще хорошие люди, с которыми мне комфортно, которым я доверяю".

Телеведущая Оксана Гутцайт: Мои кумовья – мои ближайшие подруги

Ведущая марафона "Единые новости" Оксана Гутцайт рассказала подлинные истории дружбы, длиной в половину жизни! С первой кумой она делала свои первые шаги в жизни, со второй познакомилась в Киеве, с третьей тоже близко дружит уже более двух десятков лет.

"У меня есть несколько крестников, и с их родителями дружу много лет. "Самая старшая" по годам дружбы – моя кума Екатерина. Мы дружим 40 лет: вместе ходили в школу, потом на художественную гимнастику, жили в соседних домах. Первые дискотеки, первые ребята, первая любовь, разрывы, женитьба, рождение детей – все вместе! Она знает все мои радости и слезы, как и я ее. Сейчас живем в Киеве, дружим уже семьями, – рассказала она. – С другой моей кумой Ириной мы дружим 24 года, со времен моего переезда в Киев. Вместе растили детей – они родились с разницей в 3 дня, "воспитывали" мужчин – они у нас олимпийские чемпионы, поэтому болеть на соревнованиях и поддерживать и в победах, и в поражениях – не легкая задача".

С еще одной кумой – Ольгой – она познакомилась в роддоме. Они вместе рожали и настолько сблизились, что стали кумами. С тех пор прошло уже 23 года.

Актер Андрей Исаенко: Просто кумом его назвать тяжело – у нас сложились родственные связи

Звезда "Киборгов", сериала "Казаки. Абсолютно лживая история", будущего ситкома "Майор Сковорода" Андрей Исаенко рассказал забавную историю о куме, которого считает не только близким другом, но даже родственником.

"Если честно, День кума не праздновал никогда, хотя кумовьев у меня много. Есть один кум, с которым мы прошли очень много в жизни еще в Запорожье. Наверное, мы ближе общаемся именно с ним среди всех. Часто отмечаем праздники вместе, у нас уже сложились определенные родственные связи, его уже даже просто кумом назвать трудно – он кто-то больше и роднее, – ответил актер. – Как-то, когда съехались на одну квартиру в Киеве, мы очень поссорились: то ли из-за кастрюли, то ли еще из-за какой-то мелочи"

По словам Исаенко, после этого они курили поочередно на кухне и совсем не разговаривали. Это был второй или третий день после переезда.

"Но пора ложиться спать, а у нас тогда было только одно одеяло и один диван, – вспомнил актер. – Мы лежали, молчали, не спали оба, наверное, полтора часа. А потом я вернулся и говорю: "А тебе не кажется, что мы перестали понимать друг друга?" Мы посмеялись над этим, даже поржали. Это, пожалуй, наша самая забавная история, потому что после этого мы больше никогда не ссорились".

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