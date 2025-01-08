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Энгельс в Саратовской области атаковали БПЛА: после взрывов вспыхнуло нефтехранилище. Фото и видео
В ночь на среду, 8 января, в городе Энгельс Саратовской области РФ раздавались взрывы. Возле этого населенного пункта расположена авиабаза Воздушно-космических сил России (официальное название аэродрома – "Энгельс-2").
После серии взрывов там вспыхнул пожар. Кадры последствий "бавовны" в сети публиковали россияне.
"аэ "Энгельс", Саратовской области РФ – взрывы, возгорание", – информировали украинские мониторинговые паблики.
Вскоре стало известно, что в Энгельсе, предварительно, есть попадание в нефтехранилище.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что российская ПВО якобы сбила БПЛА.
"Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", – написал он.