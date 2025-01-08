Россия и Иран на пороге подписания сверхважного соглашения. Получит ли Путин еще большее вооружение и иранских солдат для войны против Украины

Незадолго до инаугурации Дональда Трампа и его возвращения в Белый дом 20 января Россия и Иран планируют публично подписать двустороннее соглашение об углубленном сотрудничестве. Дата вряд ли выбрана случайно, Кремль усиливает свои позиции перед началом предполагаемого диалога с США и демонстрирует, что готов и дальше активно формировать союзы с американскими врагами.

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Ожидается, что 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву с официальным визитом, в ходе которого он и российский диктатор Владимир Путин подпишут соглашение, которое станет кульминацией растущей близости Тегерана и Москвы.

Соглашение будет иметь множество аспектов, но естественно, что основное внимание приковано к военно-оборонному аспекту, который иллюстрирует укрепление сотрудничества между двумя режимами на фоне войны в Украине. Иран уже поставляет России баллистические ракеты малой дальности и оказывает значительную помощь по поставкам беспилотников. По всей вероятности, в рамках соглашения Тегеран предоставит Москве еще большее вооружение для продолжения агрессии против Украины.

О том, что стоит за подписанием соглашения между Россией и Ираном и как это повлияет на войну в Украине и мир в целом – в материал OBOZ.UA.

Что планируется?

Россия и Иран закрепят свои и так достаточно тесные отношения подписанием нового договора о стратегическом партнерстве за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа.

Новый договор сигнализирует о попытке двух стран объединить силы перед растущей изоляцией на мировой арене. В нем будет закреплено стремление Москвы и Тегерана к сотрудничеству в сфере безопасности и обороны. Документ заменит 20-летнее стратегическое соглашение, подписанное между странами в 2001 году и продолженное в 2020 году, и, как утверждается, будет содержать обещания о сотрудничестве в таких отраслях, как энергетика, производство, транспорт и сельское хозяйство.

Для Украины главный фактор этого соглашения - будет ли оно действительно дублировать соглашение с Северной Кореей. Будет ли в этом соглашении пункт, предусматривающий взаимную защиту территории? И примут ли на себя Россия и Иран обязанности физически защищать территорию собственно стран-подписантов, то есть с присутствием войск и техники на территории страны союзницы.

Почему это нужно России

Хотя соглашение разрабатывалось более двух лет, но причин подписать его именно сейчас у обоих режимов много. Начнем с РФ. "Породнившись" таким образом с иранскими аятоллами, Путин продолжает свою любимую игру - "а угадайте теперь, что будет в случае, если я отважусь на…" и этот список довольно значителен. Главный фактор в нем – потенциальная передача ядерных технологий и защита Ирана от израильских ударов. Эта стратегическая неопределенность может страшить большую часть западных политических элит, в том числе и в новой администрации президента Трампа. Да и самого Трампа тоже, явно пришедшего к власти с такими месседжами, что, мол, он остановит все войны.

Кроме этого, после падения режима в Сирии Башара Асада, России и Ирана крайне необходимо продемонстрировать, что у них есть стойкие союзники, которые готовы на все или почти на все. Это определенный сигнал также и Глобальному Югу, что российская история в регионе не завершилась, что падение Асада не означает, что РФ слаба. У нее есть новые возможности. К примеру, Иран – как новая опция усиления влияния Москвы на Ближнем Востоке. Это серьезный вклад по мнению россиян в их оборонную значимость. Хотя учитывая дела Ирана, сегодня этот шаг все же не так эффективен, чем некоторое время назад.

С экономической точки зрения россиянам нужен Иран как транспортный коридор, который обеспечит выход в Индийский океан, древнюю мечту российских имперцев. Ключевая идея – создать такой бесперебойный выход на иранские порты в Персидском заливе. Таким образом, обеспечив доступ своих товаров в страны, которые крайне важны – Индия, Китай и в целом Глобальный Юг.

Почему это нужно Ирану

Главное на сегодняшний день - иранцы оказались в ситуации, когда им нужна внешняя поддержка. Стремление к перезагрузке с Западом после прихода нового президента не сбылось, а к этому добавилось больное поражение в Сирии, разгром "Хезболлы" и внутренние проблемы.

Во время правления предыдущего президента-консерватора Раиси Иран существенно сблизился с Россией и увеличил свое противостояние с Западом. После его гибели и досрочных выборов, на которых победил Пезешкиан, последний пообещал прекратить "изоляцию" Ирана от остального мира и призвал к "конструктивным отношениям" и "конструктивным переговорам" с Западом для ослабления санкций.

Во время последней Генассамблеи ООН в сентябре 2024 года новый президент Ирана подтвердил, что его основная миссия – нормализация отношений с Израилем и Западом. Главное, к чему стремятся иранцы, – ослабление санкций, нанесших ущерб экономике страны. Тогда по словам Пезешкиана, Иран был готов покончить с своим ядерным противостоянием с Западом, призывая прекратить войну России в Украине путем диалога.

"Мы готовы взаимодействовать с участниками ядерного соглашения 2015 года. Если обязательства соглашения будут выполнены полностью и добросовестно, дальше может пойти диалог по другим вопросам. Мы готовы сесть вместе с европейцами и американцами за стол переговоров. Мы никогда не одобряли агрессию против Украины. Нужно уважать границы каждой страны", – заявил он на сессии Генассамблеи. ООН.

Изменение риторики со стороны иранцев произошло из-за того, что сейчас для страны достаточно неблагоприятные условия проведения какой-то более агрессивной политики. Экономическая ситуация в стране непростая. Большая часть населения страдает последствиями западных санкций, которые привели к падению национальной валюты риала и значительному росту цен. Инфляция в последнее время составляет около 40% и любое ухудшение геополитической обстановки оказывает дополнительное давление на экономику. Поскольку Иран сам не может полностью обеспечить себя продовольствием, падение курса нацвалюты и высокая инфляция приводят к еще большему росту и высоким ценам на продовольственные товары.

Параллельно с предложением об определенном примирении иранцы отложили подписание договора с Россией, а этот процесс планировалось эффектно завершить еще во время саммита БРИКС в октябре 2024 года в Казани. Но на все эти иранские призывы к примирению Запад особо не обратил внимания, возможно ожидая полноценного возвращения Дональда Трампа. Так или иначе, но после потери Сирии, разгрома большой части своих прокси, иранский режим стал еще более уязвимым и нуждается в любой защите. Россия – сегодня самый лучший, а главное, единственный вариант.

Реакция Израиля и США

Для мира один из ключевых вопросов, который возникает, что Россия предлагает в обмен на эту иранскую дружбу. В частности, речь идет об ускорении соглашения по поставкам Ирана современным российским истребителям Су-35. Согласно сообщениям последних месяцев, иранские пилоты уже прошли обучение в России управлению этими самолетами как подготовительный этап к их поставке.

Россия также, вероятно, предоставит Ирану технологические знания, связанные с производством ракет и военных спутников, а также передовых оборонительных систем, таких как С-400. Но здесь есть вопросы, потому что Россия нуждается в этих системах в условиях войны в Украине.

Одним из наиболее волнующих Израиль вопросов, связанных с соглашением, являются ядерные амбиции Ирана. В Израиле обеспокоены тем, что это соглашение может привести к передаче технологий, которые значительно помогут Ирану в разработке ядерного оружия, чего Израиль намерен не допустить. Но полноценную атаку на иранские ядерные объекты Израиль не сможет совершить без участия США. Сообщается, что действующий президент США Байден не одобрил никаких военных действий против Ирана, но обсудил со своей командой национальной безопасности ответные сценарии, если Иран обогатит уран до оружейного уровня (90%). На днях советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту потенциальные планы атаки США на ядерные объекты Ирана, если Иран ускорится в приобретении ядерного оружия до 20 января.

Похоже, этот сценарий будет реализовываться или видоизменяться уже новой администрацией. Как сообщают американские СМИ, Трамп и его советники планируют быстро вернуться в кампанию "максимального давления", которую они проводили против Ирана в период с 2018 по 2020 год. Близкие к Трампу люди считают, что он будет стремиться к заключению соглашения, прежде чем рассматривать возможность нанесения удара. Однако новоизбранный президент также признает, что иранская программа сейчас настолько далеко продвинулась, что стратегия может оказаться неэффективной. Это делает военный вариант реальной возможностью. Большая вероятность того, что Трамп либо поддержит израильский военный удар по ядерным объектам Ирана, что израильтяне серьезно рассматривают или даже отдаст приказ об ударе США, сообщает Axios.

Увеличение поставки иранского оружия в Россию может и не состояться

Главные положения этого договора были готовы еще весной 2024 года. Скорее всего, он похож на договор, подписанный Россией из Северной Кореи. В связи с этим у нас, конечно, возникает целый ряд опасений, что последствия этого договора будут подобны договору с КНДР. Что касается мотивов сторон, Россия демонстрирует, что имеет союзников и все еще будет влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, даже после поражения в Сирии. Что касается Ирана, то в стране перманентный экономический кризис. Он потерпел сокрушительное поражение в Сирии, и понятно, что теперь уже, как говорится, не до переговоров с американцами, поскольку пришла новая администрация, которая, очевидно, настроена более враждебно по отношению к Ирану, или, как минимум, будет серьезнее давить на режим аятолла. . Поэтому иранцы, очевидно, и согласились на подписание этого соглашения – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По мнению эксперта, главной интригой является, будет ли в договоре между РФ и Ираном присутствовать пункт о взаимной помощи на случай агрессии. Это не спасет иранский режим от внутренних потрясений, но внешних угроз может.

"Что касается увеличения военных поставок на нужды российской армии или появления иранских солдат на фронте, то Иран может довольно легко "зажечься" из-за внутренних противоречий. Поэтому, скорее всего, никто не поедет и ощутимого увеличения поставок вооружения не произойдет. Да и России пока это не нужно, ведь Иран, приходящий в Восточную Европу вместе с северными корейцами, вызовет огромное раздражение Трампа. Вот ракеты это интересно, но они будут оставаться до последнего момента торгом иранского с американцами. Да и им самим они нужны, ведь Иран и Израиль находятся в состоянии открытой розни. оружие себе для защиты, а не раздавать", – считает Семиволос.

Что касается реакции Израиля и США на сближение России и Ирана, то, по мнению Игоря Семиволоса, многое в этом отношении будет зависеть от Трампа. То же касается и относительно российско-израильских отношений. Если для Трампа это будет проблемой, то он может, в принципе, оказать давление на Израиль, чтобы эти контакты минимизировались. Но окончательный разрыв российско-израильских отношений не произойдет, потому что израильтяне будут продавать эти контакты как еще один канал доказывания информации, как возможный канал взаимодействия между США и Россией, и, соответственно, иметь свою выгоду.

Нет никаких сигналов о том, что Израиль может изменить свою позицию по отношению к России. Так что они, конечно, будут продвигать Иран как главную угрозу, это очевидно, но будут это делать таким образом, чтобы, в принципе, не подвергаться уменьшению коммуникации с Россией. Сейчас этой коммуникации не стало меньше, но оно стало менее видимым. Что касается атаки на иранские ядерные объекты, то без участия американцев это ерунда. Ничего Израиль не сможет сделать самостоятельно. Пока что у США нет окончательных планов по этому процессу. Хотя ввиду того, что Иран очень ослаблен, такой шанс, возможно, приходится нечасто", – констатировал Игорь Семиволос.