Как охладить перегревшийся смартфон: безопасные способы

Незначительный нагрев смартфона является нормальным явлением, ведь современные литий-ионные батареи выделяют тепло в процессе работы. Однако стоит насторожиться, если гаджет нагревается настолько, что его невозможно держать в руках, к тому же начинают зависать основные функции и приложения.

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OBOZREVATEL подобрал способы, которые помогут быстро охладить телефон. Прежде всего, следует выяснить причины перегрева.

Процесс перегрева

Смартфон может нагреваться при длительном телефонном разговоре, при просмотре видео или при использовании игровых приложений. Это совершенно нормальное явление. Гаджеты питаются от батарей, и во время этого процесса происходит движение миллиардов электронов по цепям питания, обуславливая работу камеры, программ, игр и т.д. Такое движение генерирует тепло. Внутренняя температура смартфона также зависит от условий окружающей среды: устройство полагается на регулировку температуры, чтобы функционировать должным образом. Именно поэтому при слишком низких температурах телефон может прекратить работу, а при высоких есть вероятность перегрева.

Правила охлаждения

Теперь подробно рассмотрим варианты для охлаждения телефона. В первую очередь телефон рекомендуют отключить. Внутренняя система быстро остынет после прекращения обработки всех запросов. В жару следует осторожно использовать телефон и не оставлять его под прямыми солнечными лучами.

Следующий пункт – попробуйте уменьшить яркость экрана. Затемнение позволит уменьшить нагрузку на дисплей и смартфон не будет производить слишком много тепла для освещения.

Обновление программ в некоторых случаях также улучшает эффективность функционирования гаджета, опять же это связано с уменьшением потребления энергии.

Выключите ненужные функции, которыми вы не пользуетесь: GPS, Bluetooth или Wi-Fi также являются причиной перегрева.

Не менее важное правило заключается в обеспечении вентиляции. Смартфоны не оснащены собственными встроенными системами охлаждения, как компьютеры, поэтому важно не закрывать вентиляционные отверстия или порты, через которые идет процесс охлаждения.

Очистка памяти также улучшит работу смартфона. Если на телефоне есть неиспользуемые приложения, удалите их, чтобы прекратить потребление излишней энергии.

И главное – не устраивайте смартфону температурные качели. Резкие препады температур только усугубят ситуацию.

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