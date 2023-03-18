Золотое правило для всех смартфонов: когда следует ставить на зарядку и держать ли до 100%

Несмотря на быстрое развитие технологий, батареи смартфонов все еще остаются их ахиллесовой пяткой. И не важно, говорим ли мы об iPhone или смартфонах на базе Android от различных производителей, рано или поздно, каким бы мощным ни был аккумулятор, он перестанет держать заряд даже в течение дня.

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Но существует золотое правило, которое позволит продлить жизнь батареи и сделать так, что ваш смартфон будет работать дольше. OBOZREVATEL объясняет, как правильно заряжать смартфон, чтобы своими действиями не навредить ему.

Почему батареи портятся?

Обычно это происходит из-за того, как пользователь использует свой гаджет, а также как его заряжает.

Установленные приложения, кэш и другой остаточный мусор, настройки, которые вы делаете и постоянные уведомления из различных соцсетей и мессенджеров – все это увеличивает нагрузку на аккумулятор и влияет на то, как он будет работать со временем.

Но основная причина, конечно, в том, что аккумуляторы смартфонов, как и все остальные батареи, со временем деградируют и уже не могут выдавать то же количество энергии.

Несмотря на то, что срок службы батареи должен составлять от трех до пяти лет или от 500 до 1000 циклов зарядки, уже на третий год ваша батарея, скорее всего, будет работать гораздо хуже, чем новая.

В целом же, для литий-ионных аккумуляторов существуют три фактора, приводящих к износу: количество циклов зарядки, температура работы и возраст.

Однако, даже если вы будете просто правильно заряжать смартфон, вы сможете продлить жизнь батареи.

Когда следует ставить смартфон на зарядку?

Золотое правило, которое следует соблюдать всем – поддерживать уровень заряда аккумулятора необходимо на уровне от 30% до 90% большую часть времени.

Вы также можете заряжать смартфон, когда уровень заряда снизился ниже 50%, но его обязательно нужно отключить из розетки при достижении 100% заряда.

Именно поэтому оставлять смартфон всю ночь на зарядке может быть не лучшей идеей. Особенно учитывая, что именно зарядка от 80 до 100% влияет на то, как быстро будет стареть литий-ионный аккумулятор.

Вместе с тем, полная зарядка до 100% не является такой критической, просто не стоит делать это постоянно. Так же, как не следует допускать, чтобы уровень заряда аккумулятора опускался ниже 20%.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что нельзя делать во время зарядки смартфона.

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