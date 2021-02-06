Усик раскрыл свой доход: спортивные итоги 5 февраля

Усик назвал сумму, которую ему заплатили за первый чемпионский бой и в сеть утекли обнаженные фото с приватного платного сайта знаменитой девушки-бойца UFC.

Кроме того, легионер "Зари" рассказал, как игроки из Луганской области смеются и говорят, что не знают украинский.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:

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В сеть утекли обнаженные фото с приватного платного сайта знаменитой девушки-бойца UFC

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