Экс-вратарь "Динамо" пропустил курьезный гол в Саудовской Аравии. Видео

Бывший голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль, который сейчас выступает за "Аль-Фатех", допустил курьезную ошибку в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" (1:4).

Команда украинца открыла счет уже на второй минуте встречи, но уже на девятой неуверенные действия нашего соотечественника позволили хозяевам его сравнять. Аль-Муваллад выполнял навес в штрафную площадь от боковой линии, но мяч срезался у него с ноги и залетел за шиворот Ковалю от штанги.

После этого "Аль-Иттихад" продолжил наседать на ворота бывшего "динамовца" и забил ему еще три гола. Благодаря этому разгрому хозяева приблизились к третьему месту на расстояние двух очков, но их соперники имеют матч в запасе. "Аль-Фатех" украинца ведет борьбу за выживание и всего на одно очко опережает команду, которая находится в зоне вылета.

Напомним, что Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга". В 2010-м в возрасте 17 лет Максим был куплен в "Динамо" приблизительно за 3 миллиона евро. Не сумев оправдать выданные авансы, он пробовал возродить карьеру в ужгородского "Говерле", датском "Оденсе", испанском "Депортиво", пока не перешел в "Аль-Фатех" в 2018 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коваль допустил ошибку на последней минуте поединка чемпионата Саудовской Аравии и пропустил гол от вратаря соперников.